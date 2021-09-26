Пять ключевых итогов парламентских выборов в Германии

В Германии прошли выборы в Бундестаг, которые определят политическое будущее страны на ближайшие четыре года. Ангела Меркель, бывшая канцлером последние 16 лет, заявила, что после формирования следующего кабмина уйдет из политики.

В нынешних парламентских выборах участвовало наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии, но, по предварительным данным, в Бундестаг попадут только шесть партий: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), "Зеленые", "Свободная демократическая партия" (СвДП), "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Левая партия".

1. Неочевидный победитель

Олаф Шольц, кандидат от СДПГ. Michael Probst/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

По результатам первых экзит-полов, СДПГ и консерваторы получили примерно равное количество голосов, но при этом намечается преимущество социал-демократов. Телеканал ZDF сообщил, что социал-демократы побеждают, набирая 26% голосов. За блок ХДС/ХСС отдали голоса 24% избирателей.

В то же время, по данным экзит-пола телеканала ARD, социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов - по 25%. "Зеленые" заняли третье место с 14-15% голосов, "Свободная демократическая партия" набрала 11-12% голосов, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10-11%, "Левая партия" - примерно 5%.

"Это самая напряженная гонка с 2002 года (тогда и СДПГ, и ХДС/ХСС получили по 38,5%), и я думаю, что вечер будет долгим. Кажется вероятным, что сегодня мы не узнаем, кто занял первое место, не в последнюю очередь из-за высокой доли почтовых голосов. Также вероятно, что правила, введеные из-за COVID, несколько замедлят подсчет голосов на избирательных участках", - считает политолог Оксфордского университета доктор Матиас Диллинг.

2. Партия Меркель сдает позиции

По оценкам экспертов, результаты выборов означают неожиданное возрождение Социал-демократической партии, которая еще несколько месяцев назад сильно отставала в гонке. Пауль Зимак, заместитель главы ХДС сообщил, что для христианских демократов результат этих выборов - "горькая потеря", поскольку партия никогда не набирала менее 30% голосов. В 2017 году она набрала 32,8%.

Большая часть избирателей проголосовала по почте, что может скорректировать первоначальные результаты, но партии канцлера Меркель все равно прочат беспрецедентное поражение.

По мнению политологов, эта неудача бросает тень на конец правления Меркель, чья популярность остается высокой после четырех сроков пребывания у власти. Критики считают, что она не сумела подготовить преемника.

3. Победа на выборах не означает канцлерское кресло

Олаф Шольц, кандидат от СДПГ, заявил о "большом успехе" своей партии, выразив уверенность, что станет "следующим канцлером". Консерваторы сообщили, что намерены сформировать следующий состав Бундестага, несмотря на "разочаровывающий" результат. Обе партии заявили о намерении создать коалицию "до Рождества".

По словам Диллинга, кто победит на выборах - СДПГ или ХДС/ХСС, пока не известно. "Например, в 1969, 1976 и 1980 годах СДПГ возглавляла правительство, несмотря на второе место. Способность создать коалицию большинства в конечном итоге будет важнее, чем первое место", - считает Матиас Диллинг.

Создать коалицию внутри нового парламента даже в случае победы для социал-демократов может оказаться непосильной задачей. По оценкам экспертов, "красно-зелено-красный" союз, о котором мечтали лидеры СДПГ, "Зеленых" и "Левых", может не состояться из-за низких показателей "Левой партии".

"Результаты "Левых" ослабляют позиции Олафа Шольца по отношению к "Свободной демократической партии", так как его единственным шансом возглавить немецкое теперь является коалиция с "Зелеными" и СвДП", - сказал представитель Европейского совета по международным отношениям Рафаэль Лосс Euronews.

Эксперт считает, что и Шольцу, и консерватору Армину Лашету предстоит найти общий язык с "Зелеными" и СвДП, чтобы победить. "Многое будет зависеть от того, кто из них сможет лучше аргументировать, почему именно они должны возглавить кабинет на следующие четыре года, и кто сможет предложить лучшие условия для "Зеленых" и СвДП, которые выступают за перемены", - сказал он.

4. "Зеленые" набирают исторический максимум голосов

Анналена Бербок, кандидат от "Зеленых". AP Photo

Опросы, проведенные до выборов, прочили "Зеленым" 18% голосов, но результаты экзит-полов показывают всего 14%. "Мы надеялись на большее, но это все равно хороший результат выборов. И это дает нам много возможностей стать частью нового правительства Германии. И это необходимо", - сказал Euronews член Европарламента от партии "Зеленых" Расмус Андресен.

По его словам, партия готова войти в коалицию, "если новое правительство будет климатическим правительством".

Несмотря на то, что это лучший исторический показатель партии, кандидат от "Зеленых" Анналена Бербок, сообщила, что не может праздновать победу. "Мы не можем просто праздновать сегодня. Мы хотели стать правящей партией и реформировать эту страну. Мы хотели большего, но не добились этого - отчасти из-за наших ошибок в начале избирательной кампании, моих ошибок", - сказала она.

Показатели "Зеленых" эксперты связывают с тем, что в июле в Германии произошли сильные наводнения, разрушившие целые города. Тогда Ангела Меркель заявила, что на восстановление пострадавших от стихии регионов уйдут годы. Только в районе Арвайлер погиб 141 человек. Экологи считают, что причиной сильных ливней, вызвавших стихийное бедствия, стало изменение климата. Политологи убеждены, что проблемы экологии стали важным фактором популярности "Зеленых".

5. Праворадикальная "Альтернатива для Германии" теряет голоса

В 2013 году правая популистская партия "Альтернатива для Германии" не смогла преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в Бундестаг, а в 2017 году получила 12,6% и 94 места и стала третьей по величине партией в немецком парламенте. По мнению экспертов, популярность партии была связана с ростом антимигрантских настроений, которые последовали за решением Ангелы Меркель открыть границы для сирийских беженцев в 2015 году.

В этом году результаты АдГ снизились до 10%. По мнению Рафаэля Лосса, падение может быть связано с консолидацией политического центра за счет крайне левых и крайне правых партий. "АдГ и "Левые" также страдают от междуусобиц из-за кадровых и программных приоритетов", - добавил эксперт.

Тем не менее, популисты набрали двузначное число на этих выборах, во многом за счет нескольких консервативных регионов. "Вызывает беспокойство тот факт, что в Германии есть часть населения, которая сейчас открыто поддерживает крайне правую политику - в некоторых восточных землях их даже большинство", - объяснил Лосс.

По его словам, за последние четыре года нахождения в Бундестаге партия оказала разрушительное воздействие на работу парламента. "Резко возросло число домогательств к женщинам-политикам и сотрудникам. Другим партиям необходимо найти ответы, чтобы предотвратить дальнейшую консолидацию АдГ как части немецкого политического спектра", - сказал он.