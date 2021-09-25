Накануне выборов в бундестаг Ангела Меркель поддержала Армина Лашета

В Германии накануне парламентских выборов лидеры партий пытаются привлечь на свою сторону неопределившихся избирателей. Канцлер Ангела Меркель, которая уходит из политики по истечении своих полномочий, поддержала кандидатуру Армина Лашета на пост главы правительства от ХДС/ХСС. Выступая в Аахене, родном городе своего потенциального преемника, Меркель обратилась к Лашету.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ: "Скажите избирателям, что речь идет об их будущем, о будущем их детей и родителей. И только раз в четыре года у вас есть возможность решить на федеральном уровне, кто будет создавать это будущее для вас в Берлине. Вот почему я говорю: голосуйте за ХДС, голосуйте за Армина Лашета, чтобы он стал канцлером ФРГ. Большое вам спасибо и всего наилучшего".

Лашет говорил о приверженности европейскому проекту.

Армин Лашет, кандидат на пост канцлера от ХДС/ХСС: "Несмотря на все проблемы, все противоречия ЕС - крупнейший проект после Второй мировой войны. Существование Европейского Союза становится все более важным в этом нестабильном мире. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы сохранить это наследие. Это наша миссия".

Согласно последним опросам, с минимальным преимуществом в рейтинге популярности лидирует Социал-демократическая партия Германии с ее кандидатом Олафом Шольцем, за ней следует консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с Армином Лашетом.