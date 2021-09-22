Поколение Меркель идёт на выборы

Ангела Меркель, управлявшая Германией на протяжении 16 лет, готовится к отставке. За время ее правления в стране выросло целое поколение молодых людей, не знавшее другого человека во главе правительства.

В том числе – Эмиль Вензель, подросток, проживающий в Дюссельдорфе и закончивший в этом году школу. В 14-летнем возрасте он вступил в молодёжное крыло (Junge Union) Христианско-демократической партии. Для него Ангела Меркель воплощает надёжность: «Я думаю, что Ангела Меркель выступает за преемственность и стабильность. А также то, что она была кризисным канцлером, который приходилось иметь дело с одним кризисом за другим».

Эмиль полагает, что консерваторы готовы к уходу Меркель: «Я считаю, что Армин Лашет — это тот человек, который сможет обеспечить Германии хорошее будущее. У нас отличный кандидат на пост канцлера. Он проделал хорошую работу в Северном Рейне-Вестфалии. И он кандидат с опытом управления самой большой федеральной землей. У него определенно есть опыт, и поэтому я уверен, что он будет хорошо работать и в федеральном правительстве».

Эмиль Вензель принадлежит к 3 млн молодых избирателей, которым предстоит голосовать в первый раз. Социолог Эрик Флюгге отмечает, что молодые избиратели в основном выступают за перемены:

«По итогам выборов правительство может сильно изменится. Я считаю, что нас всех ждут сюрпризы, а особенно тех, кто жил только при Меркель».

Согласно последним опросам, популярность партии Меркель среди молодых людей от 18 до 29 лет заметно ниже, чем у «Зелёных» и даже свободных демократов. Иоханнес Кляйн входит в университетскую группу «зелёных». Он критикует Меркель за то, что она не уделяет достаточного внимания проблемам молодёжи.Студент философии ожидает, что новое правительство будет проводить политику в интересах всех поколений: «Я полагаю, что в последние годы возникло много проблем, особенно по вопросам социальной справедливости. Кроме того, последние федеральные правительства откровенно спускали на тормозах всё, что касается защиты климата. Мы хотим стабильного будущего для молодых людей и стабильных пенсий для наших бабушек и дедушек».

60 миллионов немцев имеют право голоса. Более двух третей из них относятся к старшему поколению. В Германии стареющее общество. Это также скажется на результатах голосования. Однако, с учетом напряженности этой избирательной кампании, молодые избиратели смогут дать решающие проценты голосов будущему канцлеру.