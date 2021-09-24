Выборы в Германии: взгляд из Парижа

Ангела Меркель была гарантией стабильности во франко-германских отношениях. Находясь 16 лет во главе правительства Германии, она имела дело с 4-мя президентами Франции. Теперь двум странам понадобится найти новую точку равновесия. Но смена первого лица не должна пошатнуть фундамент отношений между Берлином и Парижем.

“Конечно, изменится только личность, —уверен бывший дипломат и сотрудник центра "Карнеги Европа" Пьер Вимон. — Но личность играет роль во франко-германских отношениях. Но в основе своей эти отношения останутся тесными. Они по-прежнему будут несущим фундаментом европейского проекта”.

То, как сложатся новые отношения во многом будет зависеть от результатов выборов. Похоже, что консультации о формировании новой правительственной коалиции затянутся на несколько недель, если не месяцев. Этой паузой может воспользоваться президент Франции, считает Эрик Морис, заведующий брюссельским бюро Фонда Шумана:

“Если мы встанем на место Эммануэля Макрона, то очевидно, что его главная забота — это переизбрание в следующем мае. Он может оказаться в положении старшего партнёра в отношении нового канцлера Германии, который может вступить в должность только зимой. Это может дать Франции, если не политическое превосходство, то первенство в европейских делах. Тем более что с января по июнь Франция будет председательствовать в совете ЕС”.

В то же время успех франко-германского партнёрства не связан с партийной принадлежностью первых лиц. Это больше вопрос политической воли.

“Если посмотреть на историю отношений Франции и Германии, мы видим, что партийная близость не обязательна. Важнее культура диалога и личная связь позволяющие преодолевать политические, институциональные и культурные разногласия между двумя странами,” — подчеркивает Эрик Морис.

Перед такими вызовами как рост могущества Китая, восстановление трансатлантических отношений и политика в отношении России, Париж и Берлин должны принимать быстрые общие решения, считает Пьер Вимон:

"Необходимо, чтобы франко-германский тандем продолжал действовать слаженно. У меня есть ощущение, что, если послушать разных кандидатов на должность канцлера, все они подчёркивают важность франко-германского союза”.

Главной задачей двух стран будет убедить 25 других стран Евросоюза в необходимости дальнейшего развития европейского проекта.