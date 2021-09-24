Германия: последние митинги под пиво и претцели

В Мюнхене немецкие консерваторы под пиво и претцели провели последний митинг предвыборной гонки. Ангела Меркель напутствовала Армина Лашета — своего преемника на посту партийного лидера. Тот не упустил возможности ещё раз раскритиковать своих главных соперников — социал-демократов, которые, согласно опросам, опережали правящих не первое десятилетие консерваторов.

Армин Лашет, председатель ХДС:

"Они опять начинают плести словесные кружева в стиле 80-х: бюрократия, налоги; поучают людей, рассказывают им, что надо говорить. Нет, сегодня у нас независимые граждане, которые лучше знают, что нужно, чем эти идеологи".

Сами социалисты не сбавляют оборотов и, в свою очередь, намекают на то, что союз ХДС/ХСС засиделся у власти. Лидер левых, глава минфина Олаф Шольц обещает твёрдые минимальные пороги пенсий и зарплат.

Олаф Шольц, глава СДПГ:

"Германии нужно обновление. Нужна смена правительства, и мы хотели бы, чтобы это правительство возглавила СДПГ — как и все вы. Пенсионный возраст больше нельзя повышать, и мы гарантируем стабильный уровень пенсий".

"Союз-90/Зелёные" делает ставку главным образом на молодых немцев, даже тех, кто пока голосовать не может. "Экологи" обещают строить "зелёное" и информационно свободное будущее.

Анналена Бербок, сопредседатель "Зелёных":

"Давайте обновим свою страну, добьёмся от Германии лучшего. Именно за это выступаем мы, в руководстве нашей партии, именно за это выступают сотни, тысячи, миллионы детей и молодых людей, которые сегодня вышли на улицы и требовали прекратить болтать и заняться, наконец, политикой".

Ультраправую "Альтернативу для Германии" аналитики исключают из серьёзного политического процесса: её спрогнозированный рейтинг невысок, а остальные партии отказываются сотрудничать с АдГ ради создания коалиции.

Алис Вайдель, кандидат от АдГ:

"В конституции не написано, что существуют различия между вакцинированными и невакцинированными. Там написано: все люди равны перед законом. И все люди должны быть равны".

В субботу по всей Германии — день предвыборной тишины. Немцам предстоит напоследок крепко подумать, кого они хотят видеть на месте Ангелы Меркель, возглавлявшей страну 16 лет.