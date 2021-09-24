В ФРГ экоактивисты требуют снизить возрастной ценз для голосования на выборах

В Германии за два дня до выборов в бундестаг движение "Пятницы ради будущего" организует акции протеста по всей стране. Экоактивисты требуют фундаментальных изменений в политике, касающейся климата. О том, какое послание молодые люди хотят передать властям, Euronews рассказал Линус Штайнметц.

Линус Штайнметц, экоактивист: "Одна из тем избирательной компании в Германии - отказ от угля. Его использование в электроэнергетике правительство ФРГ решило прекратить к 2038 году. Однако этой меры недостаточно. Нам необходимо отказаться от угля к 2030 году. Это - одна из причин по которой молодежь выходит на улицы. Мы хотим, чтобы у нас появилось правительство нового типа".

В начале этого года Штайнметц сумел выиграть судебный процесс против правительства Германии. В результате Федеральный конституционный суд велел властям внести поправки в закон о защите климата. При этом, по иронии судьбы, Линус не сможет голосовать на выборах - 18 лет ему исполнится только в октябре.

Линус Штайнметц, экоактивист: "Мы видим, что многие молодые люди, такие как я, не имеют права голоса, несмотря на то, что они политически активны, да и хотя бы потому, что это - их будущее, им его определять. Именно поэтому необходимо, что бы в голосовании принимало участие как можно больше молодежи. Сейчас в Германии основная часть избирателей - достаточно возрастные люди, а что бы изменить политику на более прогрессивную (в плане климата) нам нужны юные избиратели. Стоит изменить возрастной ценз для голосования, снизить его".

В Германии возраст почти 60% избирателей - превышает 50 лет. Не имеющие пока право голоса молодые экоактивисты находят способы заявить о себе.