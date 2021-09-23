Евросоюз после Меркель и её место в истории

"После 16 лет правления уходящий канцлер Германии получает высшие оценки на мировой арене, - передаёт из Брюсселя корреспондент Euronews Мейв Мак Махон. - Согласно опросу исследовательского центра Pew Research, почти 80% респондентов полностью доверяют Ангеле Меркель и положительно относятся к немецкому государству. А какое наследие она оставит в европейской политической сфере?"

Тилли Мец, "зелёный" евродепутат из Люксембурга:

"Меркель была символом безмятежности и "дзэн", если можно так выразиться, в очень сложных ситуациях".

Томас Бирн, министр по делам Европы Ирландии:

"Посмотрите на неё, она регулярно ходит в супермаркет, и ведет очень простую жизнь, но в то же время возглавляет одну из крупнейших экономик мира. За то, с чего все политики могли бы взять пример".

Мария Жоау Родригеш, португальский ученый и политик:

"Меркель - проевропейская, прекрасно подготовленная, но осторожная, в чем-то консервативная личность".

Димитриос Пападимулис, греческий депутат от "Сиризы":

"Она сильный лидер. Но я думаю, что сейчас большинство немцев просит перемен.

Мейв Мак Махон, Euronews:

"Что ж, перемен в Германии, похоже, не избежать. Но что может измениться в руководстве Евросоюза без Меркель за столом?"

Георг Рикелес, заместитель директора Центра европейской политики:

"Германия будет меньше доминировать. На протяжении более чем десятилетия решения концентрировались вокруг Меркель. Что касается лидерства в ЕС, то Урсула фон дер Ляйен теряет ментора и поэтому становится в некотором смысле ослабленной. А Эмануэлю Макрону предстоят выборы, которые он может проиграть. Кто знает, где вообще он будет присутствовать. Так что наступает момент для главы Еврокомиссии, а также для председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, чтобы выступить вперед".

Мейв Мак Махон, Euronews:

"Что бы ни случилось, и как бы ни оспаривалось её наследие, будущие поколения будут считать Меркель одной из самых влиятельных женщин в мире, согласно изданию Forbes, и судя по её роли в европейской истории".