Акции экоактивистов: Грета Тунберг снова в строю

Еженедельные манифестации движения "Пятницы ради будущего", прерванные из-за пандемии коронавируса, возобновились. Грета Тунберг снова в строю. Экоактивистка со своими юными сторонниками вышла на акцию протеста у здания парламента Швеции в Стокгольме. Девушка рассказала журналистам, что цель проводимых мероприятий остается прежней - повысить осведомленность об экологических проблемах.

Грета Тунберг, экоактивистка: "Необходимо, чтобы к изменению климата относились, как к кризису. Всё просто, но об этом речь никогда не заходила. Однако до тех пор, пока мы не станем рассматривать вопрос именно как климатический кризис, мы не сможем его разрешить".

Норвегия - одна из стран, которые предпринимают активные меры по борьбе с загрязнением воздуха. Правительство Норвегии инвестирует миллиардные суммы в масштабный проект по улавливанию и хранению углекислого газа. "Норвегия хочет подавать пример", - сказала Euronews премьер-министр Эрна Сульберг.

Эрна Сульберг, премьер-министр Норвегии: "Мы знаем, что с осуществлением каждого нового подобного проекта, его стоимость будет снижаться. Но кто-то должен начать, поэтому начинаем мы. Мы делаем это, потому что хотим, чтобы эта технология развивалась, чтобы как можно больше людей, больше стран, больше компаний могли участвовать в проекте в будущем".

Как инициативу Норвегии воспримут экоактивисты в Германии, еще предстоит узнать. А пока на улицы столицы этого государства вышли тысячи демонстрантов, чтобы потребовать от властей принять дополнительные меры по борьбе с изменением климата.