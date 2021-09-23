На Эльбрусе терпят бедствие альпинисты, есть погибшие

На Эльбрусе терпит бедствие группа непрофессиональных альпинистов. Три человека, по сообщениям СМИ, уже погибли, ещё у одного травмирована нога. Гид бросил группу после ухудшения погоды: скорость ветра достигает 40 м/с, температура –20°, видимость не больше метра. Спасатели сообщили, что встретили гида, спускавшегося по дороге. Группа находится на высоте 5400 м, к ним идут более 20 спасателей МЧС и 7 единиц техники.

Судьба восьми альпинистов остаётся неизвестной.

Группа состояла из 19 человек, приехавших из 11 регионов России ( в том числе Санкт-Петербурга, Якутии, Тюмени, Челябинска, Москвы, Екатеринбурга, Тольятти, Новороссийска). Все они старше 30 лет.