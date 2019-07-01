Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

Россия

Спасение альпинистов на Эльбрусе

 Комментарии
 Вероника Доваль 
Спасение альпинистов на Эльбрусе
Размер текста Aa Aa

На Эльбрусе спасена группа ирландских и российских альпинистов, запросивших экстренной помощи. Как сообщается, один человек - турист из Ирландии - погиб. Причиной смерти, предположительно, стала сердечная недостаточность.Тело альпиниста спустили в поселок Терскол. Остальных членов группы доставили на поляну Азау, в медпомощи они не нуждаются.

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили заблудившихся альпинистов на высоте более 5 тысяч метров. Группа ирландцев совершала восхождение на вершину с северной стороны Эльбруса. Российская группа туристов поднималась на гору с северной стороны и из-за плохой видимости, перепутав маршрут, стала спускаться по южному склону. По дороге они встретились с ирландцами и вместе запросили помощи у спасателей. Причиной нештатной ситуации стала плохая погода.

Видеомонтаж • Вероника Доваль