Альпинисты покорили "гору-убийцу" Чогори

Группа непальских альпинистов совершила первое успешное зимнее восхождение на вершину Чогори, также известную как К2, расположенную в горной системе Каракорум. Это вторая по величине гора в мире, ее высота составляет 8 611 метров, Эвереста — 8848 метров. Она является самым северным восьмитысячником на планете и считается одной из самых сложных для восхождения.

Фотографии этой экспедиции опубликовало непальское агентство Seven Summit Treks, специализирующееся на организации горных восхождений.

Чтобы попытаться покорить этот пик в зимнее время в Пакистан в конце декабря более 50 спортсменов из Непала, Великобритании, Германии, Исландии, Испании, США и других стран. Погиб известный испанский альпинист Серхио Минготе, который за последние два года покорил семь восьмитысячников. Чогори называют "горой-убийцей. В 2008 году при восхождении погибли сразу 11 участников международной экспедиции, что считается самой крупной трагедией в горах за всю историю альпинизма. В 2018 году из 367 альпинистов при восхождении на Чогори погибли 86 из 376 альпинистов.