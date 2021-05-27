Президент Франции Эммануэль Макрон признал «ответственность» своей страны за геноцид в Руанде. Об этом он заявил в четверг в ходе визита в эту страну, с которой стремится наладить отношения. Макрон подчеркнул, что Франция не причастна к произошедшим здесь трагическим событиям, но неверно оценила тогда ситуацию и, стремясь предотвратить региональный конфликт, встала на сторону режима, организовавшего массовые убийства:

– Мы все оставили в этом аду сотни тысяч жертв, отгородившись от них. Затем, хотя французским официальным лицам хватило понимания и смелости, чтобы оценить произошедшее как геноцид, Франция не сумела сделать соответствующих выводов. Сегодня, стоя со смирением и уважением рядом с вами, я признаю нашу ответственность.

С апреля по июнь 1994 года в Руанде были убиты около 800 тысяч человек, главным образом, представители народности тутси, а также умеренные хуту. Ответственность Франции за эти события долгое время оставалась предметом разногласий между двумя странами, приведя к трёхлетнему разрыву дипломатических отношений в 2006 году.