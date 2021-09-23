"Энди" покоряет Лиссабон

Название и иллюстрации на рекламном щите в центре Лиссабона не оставляют сомнений: да, это он, Энди. Раннему периоду карьеры легенды поп-арта, Энди Уорхолу посвящен мюзикл от другой легенды. Для американского режиссера Гаса Ван Сента проект в Национальном театре королевы Марии Второй - дебютная театральная работа. Он признался, что давно был вдохновлен личностью Уорхола, мечтал снять о нем фильм, но жизнь распорядилась иначе.

"Я уже давно работал над проектом об Уорхоле, но у меня не было окончательно формата, - рассказал Гас Ван Сент. - Я пытался собрать воедино пиковые моменты жизни Энди, объяснить его восхождение в мир искусства в шестидесятые годы.

Через призму встреч Уорхола с писателем Труменом Капоте, критиком Клементом Гринбергом или актрисой Эди Седжвик рождается живой и многогранный образ художника, которому предстояло стать одним из самых востребованных и продаваемых на планете.

Автор диалогов и песен, Ван Сент легко смешивает время, реальность и вымысел. Его дебютная театральная работа приурочена к биеннале современного искусства BoCA этого года. После Лиссабона мюзикл, поставленный силами совсем молодых артистов, покажут в Риме, Амстердаме, Париже и Афинах. Перспектива, вдохновившая исполнителя роли Энди Диогу Фернандеша.

"Я всегда мечтал уехать за границу, работать на международном уровне - не только в США, но и в европейском кино, играть в театре за рубежом, исполнять роли на английском языке, - признался он. - И вот моя мечта получила воплощение в Португалии, я стал частью этого проекта. У меня просто нет слов, настолько это грандиозно".