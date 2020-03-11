"Серебряные облака" Лондоне: выставка Уорхола в Tate Modern

Масштабную выставку-ретроспективу американского художника Энди Уорхола представляет лондонская галерея современного искусства Tate Modern.

#TateModern has an innovative way of displaying artwork, according to themes and not chronology. 21st Century art can be seen next works from the early 20th century as long as it is in keeping the theme. #BlueBadgeTouristGuide#VisitLondonhttps://t.co/MFlTzNtEGC — Guide London (@guidelondon) March 9, 2020

Король поп-арта и эпатажа, скончавшийся в 1987 году в возрасте 58 лет, прославился своими самобытными портретами знаменитостей. Но в экспозицию вошли и многие другие работы художника, переосмыслившего общество потребления, а также его портреты дрэг-квин и трансгендеров, которые лондонская публика увидит впервые.

"Les perruques font partie du personnage de #Warhol, qui était lui-même une œuvre d’art", a expliqué au Guardian un des commissaires de l'exposition à la #TateModern. https://t.co/25MHUbIK8V#AndyWarhol#Art — Courrier inter (@courrierinter) March 10, 2020

"Мы хотели показать его как человека, вспомнить о его происхождении, его гей-идентичности и как бы противопоставить образ в СМИ, с которым вы ассоциируете Уорхола, тому человеку, который решил с человеком и человеком, который решил создать особый момент в истории Америки", - говорит куратор Фионтан Моран.

Своеобразное использование цвета, трафаретная печать и лица знаменитостей придавали работам Урхола свой особый неповторимый стиль. Но эксперты говорят, что он ещё и сделал искусство доступным для широких слоёв населения.

Искусствовед Эстелль Ловатт считает Уорхола прекрасным аналитиком своего времени:

_"Он имел дело с тремя "C" - с этой буквы начинаются английские слова "потребительство", "культура" и "знаменитости", и хотя этим работам уже по 60-70 лет, они не только по-прежнему, но может быть ещё и более актуальны сегодня, потому что в своих работах он задаётся вопросами, в том числе и политическими - как мы сегодня, в эпоху "брексита". Он поднимает тему сексуальной самоидентификации, говорит о финансовых ситуациях, о миграции. Он словно сбрасывает покровы и ставит галочки во всех клетках".

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Энди Уорхол известен прежде всего своим уникальным взглядом на поп-культуру ХХ века. На выставке представлена и его культовая инсталляция "Серебряные облака", ставшая символом поп-арт-вечеринок.

CUNNINGHAM (2019)

Andy Warhol’s Silver Clouds for

Merce Cunningham’s RAINFOREST #TateModernpic.twitter.com/J8lvsZWKPn — Meredith Taylor 🇪🇺 (@filmuforia) March 10, 2020

В ней всё можно трогать руками, можно управлять облаками, которых здесь 150. Их перемещения по залу и создают волшебный мир, придуманный художником.

Соседний зал посвящён истории знаменитой "Фабрики" Уорхола - его нью-йоркской арт-сутдии, созданной в 1962 году.

"Фабрика" была местом встреч и общения нью-йоркской богемы. Здесь впервые представили мультимедиа шоу "Взрывная пластиковая неизбежность", в котором действия актёров на сцене на сцене были совмещены с выступлением музыкантов из The Velvet Underground, а на них тем временем проецировались фильмы Энди Уорхола.

На выставке представлено более 100 работ всех периодов творчества художника. Рестроспектива будет открыта в лондонской Tate Modern до 6 сентября.