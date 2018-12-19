"Крёстный сын" Энди Уорхола

"Крестный сын" короля поп-арта Энди Уорхола - так называют шотландского художника и дизайнера Филипа Колберта, расширившего границы этого направления в искусстве. В своём творчестве он, в основном, использует масляные краски и адаптирует поп-арт к современному веку интернета, берет от него все что, ему присуще - юмор, яркость красок и сюжетов с комментариями повседневной жизни в современном мире.

"Я думаю, двойственность в моих работах выражается прежде всего в использовании очень ярких цветов - праздничных, позитивных и жизнерадостных, которые передают положительную энергию, но в то же время с темным, мрачным подтекстом, сценами насилия, а также отражением современного культа потребления и его негативного эффекта на нашу планету", - говорит сам художник.

Работы художника, которые отражают гипернасыщенность культуры и свирепый аппетит современного общества к потреблению, представлены на выставке Филип Колберт: "Сцены охоты" в лондонской Галерее Саатчи до 13 января.