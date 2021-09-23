ЕС построит единую сеть автозарядок и эко-заправок

Евросоюз будет строить единую сеть автомобильных зарядок и автозаправок для альтернативных видов топлива: об этом заявлено по итогам неофициальной встречи европейских министров транспорта. Переговоры прошли в Словении, которая сейчас председательствует в ЕС.

Адина Вэлян, еврокомиссар по транспорту:

"Я рада видеть, что мы достигли общего согласия с необходимостью двигаться вперёд к транспорту с нулевыми выбросами, к признанию того факта, что для этого нам необходимо развернуть соответствующую инфраструктуру по перезарядке и заправке. Продажи электромобилей растут, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится. Так что инфраструктуру необходимо готовить".

Единая сеть заправок — один из элементов реализации масштабной климатической программы, которую Еврокомиссия представила этим летом и которая предусматривает снижение выбросов CO2 на 55% к 2030 году и почти до нуля — к 2050-му. В Брюсселе ясно дали понять, что реализация таких задач потребует коренной перестройки экономики ЕС.