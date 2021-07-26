"Озеленение" европейского автотранспорта приходится ускорять

К 2035 году в Евросоюзе должны прекратиться продажи автомобилей на бензине. Брюссель поставил такую цель "озеленения" дорожных машин, чтобы резко сократить вредный выхлоп. Но чтобы добиться её, нужно совершить промышленный и коммерческий рывок в поставках водителям транспортных средств на электрической тяге. На данный момент машину с двигателем внутреннего сгорания купить дешевле – она стоит на 20-30% меньше, чем аналогичная 100% электрическая модель. Бельгийский автожурналист из издания Moniteur Automobile отмечает, что при выборе потребитель может учитывать и другие факторы:

«Ещё одно преимущество даёт электромобилям налоговая система, - говорит Оливье Дюкен. - Практически во всех европейских странах они продаются с очень небольшим налогом или даже без налога вообще. В некоторых стран-членах ЕС покупателям дают бонусы. Ещё одно преимущество заключается в том, что электромобиль, по меньше мере, его мотор и ходовая часть, намного проще, чем бензиновый, с гораздо меньшим количеством деталей, в нём почти не происходит трения, потому что он работает с помощью магнитного поля. Всё это ограничивает риск поломки, требует гораздо меньше обслуживания и имеет более длительный срок эксплуатации. Поэтому с точки зрения затрат на техническое обслуживание и ремонт в течение всей жизни, у электромобиля есть большие преимущества".

Электромобиль потребляет в среднем 5 евро на 100 км пробега. Для идентичной модели с дизельным двигателем потребление оценивается в 10,50 евро.

Другая проблема, о которой зависит успех перехода автотранспорта на электричество, - это развертывание станций подзарядки. Наиболее оснащенные в этом смысле страны-члены ЕС - Германия, Франция и Нидерланды. Министр правительства Брюсселя по вопросам климата, окружающей среды и энергетики сообщает, что столичный регион Бельгии приступил к преодолению отставания:

«У нас есть многоуровневая стратегия по развертыванию до 11 тыс зарядных станций к 2035 году. В них будет 22 тыс, по две розетки на каждую станцию, - говорит Ален Марон. - Мы прогрессируем во всём, упрощаем администрирование. Мы также собираемся разделить город на четыре больших участка, которые будут переданы на рынок тем, кто желает ими управлять. Этим частным операторам и придется установить и оборудовать электрические зарядные станции".

Если развитие бензиновых автомобилей и электромобилей продолжится по нынешним траекториям, то цены на покупку и обслуживание тех и других должны сравняться к 2030 году.