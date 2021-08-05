Электрокаров становится больше

Электрокары приобретают популярность. В июле в Великобритании было продано больше электромобилей, чем машин с топливными двигателями. За последние два года такое на британском рынке происходит уже трижды. Спрос подогревает решение властей Соединенного Королевства с 2030 года запретить реализацию новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года.

Вместе с тем в стране сегодня наблюдается значительное падение продаж. По данным Общества производителей и продавцов автомобилей, регистрация новых транспортных средств в июле сократилась почти на треть.

Накануне транснациональная корпорация Stellantis объявила, что а в скором времени итальянские марки Lancia и Alfa Romeo будут выпускать только электромобили.

А президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому половина новых автомобилей к 2030 году в стране будет с нулевым уровнем выбросов. Планы Байдена поддерживают крупнейшие производители мира.

В США доля электрокаров на рынке составляет всего 2% и большая часть продаж приходится на компанию Tesla, тогда как в Китае показать составляет 6%, в ЕС — 10%, в Великобритании — 11%.

Ранее Европейская комиссия предложила к 2035 году отказаться от автомобилей с бензиновыми двигателями на территории Евросоюза.