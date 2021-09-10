Alitalia: госпомощь с возвратом

Антимонопольный орган Евросоюза предписал итальянскому правительству взыскать 900 миллионов евро с обанкротившегося авиаперевозчика Alitalia.

Кредиты на эту сумму власти предоставили давно испытывавшей финансовые трудности госавиакомпании, чтобы помочь ей удержаться на плаву. В итоге Alitalia всё же объявила о прекращении полётов с середины октября. А Еврокомиссия провела расследование. Оно, по словам вице-председателя ЕК, показало, что ссуды были предоставлены в нарушение закона.

"Alitalia получила несправедливое преимущество перед конкурентами на национальном, европейском и мировом рынках. Следовательно, сумма госпомощи подлежит возврату", - заявила Маргрет Вестагер.

В Комиссии также отметили, что авиакомпания Italia Transporto Aereo, которая заменит обанкротившуюся Alitalia, не считается её экономической преемницей. Новый авиаперевозчик получит один миллиард 350 миллионов евро субсидий - на этот раз в рамках закона.