Что мешает цифровизации госуслуг?

Электронное правительство может избавить нас от утомительного бумагооборота и очередей. Но реальная работа бюрократической машины в Германии пока далека от этого идеала.

Но, согласно принятому в 2017 г. закону, все государственные органы должны уйти в интернет в 2022 г. Поэтому цифровизация была одной из тем выборной кампании.

00:56 SOT Thomas Meuche, Competence Centre Digital Administration, Hof

"Все думают, что цифровизация значит просто: давайте купим программное обеспечение, — считает преподаватель университета прикладных наук баварского города Хофе Томас Мойхе. — Но проблема — структурная, в мышлении, в административной культуре. У нас сейчас администрация работает по принципам, установленным 100 лет назад, крайне иерарахичным".

По сравнению с другими европейскими странами Германия находится только на 21-м месте с очки зрения электронного правительства. По мнению некоторых экспертов, его внедрению мешают не только иерархические структуры, но и федерализм.

"Индивидуальные решения не имеют смысла, — уверен проф. Мойхе. — Особенно учитывая о, что все базы данных находятся в распоряжении федерального правительства. Как, например, в случае с регистрацией автомобиля. В связи с чем возникает вопрос, зачем каждому муниципалитету своя отдельная система регистрации машин?”

Цифровизация — очень энергозатратный процесс. До конца 2022 г. муниципалитетам придется преодолеть немало трудностей.

"В повседневной работе проблемы возникают очень часто, — рассказывает бургомистр города Ашаффенбурга (Бавария) Эрик Лайдерер, — потому что нет ясности по поводу некоторых культурных вопросов, вопросов защиты данных, потому что иногда нам не хватает рабочих рук и т.д, и т.д. Самые простые вещи тормозят процесс. Цифровизация стоит очень дорого, но она нам принесет много пользы в долгосрочной перспективе”.

Власти города Ашаффенбурга считаются экспертами по цифровизации — за один цифровой проект этот город получил премию. Поэтому они готовы оказать помощь другим. Эрик Лайдерер счиатает хорошей идеей открытие в центре города специального информационного бюро, посвященного вопросам цифровизации и открытого для посещения всем желающим.

Нам нужно принимать во внимание предложения граждан. По этому мы открыли в центре города цифровую лабораторию. И граждане пользуются ею очень активно. Они приходят и спрашивают: Чем вы занимаетесь? Какой следующий этап?

Создание электронного правительства надолго останется в центре внимания нового правительства. Скорее всего и после 2022 г.