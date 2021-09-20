«Ковчег» для детей из неблагополучных семей

Благотворительная организация «Ковчег» оказывает помощь детям из неблагополучных семей северо-западного Франкфурта. Дети получают бесплатные обеды и помощь в выполнении домашнего задания. Для многих детей «Ковчег» стал вторым домом. Но из-за пандемии школы и «Ковчег» закрылись на несколько месяцев. В результате чего многие школьники остались без всякого попечения.

«Большую проблему представляет привыкание к мобильному телефону, — рассказывает глава франкфуртского отделения организации Даниэль Шрёдер. — Я знаю одного мальчика, который играл на телефоне 16 часов в сутки. Мы обнаружили, что причина этой проблемы в тесных жилищных условиях. Дети не могут найти место для себя и они погружаются в виртуальный мир».

Некоторые дети разучились говорить на немецком, не говоря уже об успеваемости по другим предметам. Школы вновь заработали как раньше, но школьникам из неблагополучных семей трудно наверстать упущенное. Школы страдают от недофинансирования. По словам Даниэля Шрёдера, о существовании некоторых семей политики просто не думают:

«Явка избирателей в районах, в которых работает “Ковчег” крайне низкая. Многие избиратели здесь голосуют за “Альтернативу для Германии”. Другие политики кампаний здесь не проводят. Драматическая и несправедливая особенность нашей системы — в том, что политиков интересуют не самые нуждающиеся люди и институты, а только те, которые могут им принести больше голосов».

У Мимунт Халли трое детей. Она безуспешно обращалась в социальное обеспечение с просьбой организовать для ее сына дополнительные часы обучения. В очереди на получение большей по размеру квартиры она стоит с 2008 г. Наконец, она обратилась за помощью в «Ковчег».

«“Ковчег” дает мне надежду, потому что сразу отвечает на ваш запрос, либо положительно, либо отрицательно. Во всяком случае я сразу получаю от них ответ. Тогда как государственные службы ответа вам не дают, а просто от вас отмахиваются».

По словам Шрёдера, многие не отдают себе отчета в том, с какими трудностями приходится сталкиваться в Германии бедным семьям. Для нескольких детей обед в «Ковчеге»— это единственная полноценная еда , которую они получают.

Наша задача — помочь тем, кто остался за бортом. Чтобы сохранить в нашем обществе единство и мир. Есть опасные признаки того, что разрыв между богатыми и бедными в нашей стране становится всё больше и больше. Даниэль Шрёдер глава франкфуртского отделения благотворительной организации «Ковчег»

Шрёдер разочарован тем, что вопрос детской бедности оказывается в центре внимания только перед выборами. По его словам, для решения этой проблемы нужны долгосрочные программы. «Ковчег» выступает за введение минимального обязательного дохода для детей, одну половину которого будут получать семьи, а вторую — школы.