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США

Оборонный альянс AUKUS предусматривает поставку Австралии атомных подлодок

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 Euronews
Риши Сунак и Джо Байден на саммите G20 на Бали
Риши Сунак и Джо Байден на саммите G20 на Бали   -  Авторское право  AP Photo

В Сан-Диего стартует саммит, на котором будет официально оформлено трехстороннее партнерство в области безопасности между Австралией, Великобританией и США.

Ключевые принципы и особенности оборонного альянса AUKUS обнародуют премьер-министры Риши Сунак и Энтони Албаниз вместе с президентом Джо Байденом.

Партнерство было объявлено в 2021 году, чтобы противостоять напористости Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе.

Трехсторонний союз предусматривает поставку Австралии атомных подводных лодок.

Полтора года назад Канберра в одностороннем порядке разорвала многомиллиардный оборонный контракт на строительство субмарин с Парижем, который в итоге перехватил Вашингтон.

Франция тогда назвала такие закулисные действия союзников "ударом в спину", но позже смирилась с участью проигравшего.