ЛГБТ-парад в Белграде

Сотни людей приняли участие в ЛГБТ-параде в столице Сербии в субботу. Шествие прошло под лозунгом «Любовь – это закон». Собравшиеся требовали легализации в стране однополых союзов. Впервые подобное мероприятие состоялось здесь 20 лет назад.

– Для нас это важная годовщина, – отметил Марко Михайлович, организатор мероприятия. – Мы отмечаем 20-летие первого парада, который прошёл в июне 2001 года. С тех пор многое изменилось, но многое ещё ждёт изменений. За 20 лет ситуация улучшилась серьёзно, но не радикально. ЛГБТ-сообщество стало заметнее – вот главное изменение.

Поддержку местному ЛГБТ-сообществу выразили ООН, Совет Европы и представители десяти посольств, расположенных в Белграде. Сообщается, что помимо граждан Сербии, в шествии приняло участие немало иностранцев. Акция проходила под усиленной охраной полиции.