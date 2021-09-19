Последний день выборов: фальсификации или фейки?

Последний день голосования в новом формате подходит к концу. В эти выходные в России выбирают депутатов Госдумы, в 12 регионах — губернаторов, ещё в 39 — депутатов заксобраний.

Это первый опыт трехдневных выборов высокого уровня в стране, и явка на них уже бьет рекорды, как и онлайн-голосование. По данным ЦИК, в Москве в нём приняли участие почти 100% зарегистрировавшихся.

Наблюдатели жалуются на многочисленные нарушения. По их словам, камеры видеонаблюдения завешивают тряпками, надомное голосование проводят на раскладных столиках и пеньках у магазинов или просто на лавочках. СМИ сообщают, что жителей востока Украины автобусами привозят голосовать в Ростовскую область, где им якобы прямо по приезде выдают российские паспорта.

Впрочем, в Центризбиркоме называют рассказы о фальсификациях фейками, жалуются на кибератаки и добавляют, что нарушений на выборах этого года стало гораздо меньше, чем раньше.

«Получается, что вбросом сейчас пытаются обозвать элементарное голосование людей, которые получают до девяти бюллетеней. Мы развенчали с вами случаи про карусели: несколько курсантов заблудились, пришли не на тот участок. Мы каждый такой случай будем развенчивать. В то же время есть реальные нарушения, которые, к сожалению, могут быть и они есть. Мы тоже с вами их будем рассматривать, и мы будем перед вами отчитываться о том, какие меры мы принимаем. Для этого мы и сделали эту систему максимально прозрачной, чтобы любое нарушение выходило на поверхность. Чтобы всё тайное становилось явным», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Последние избирательные участки закроются сегодня в 21 час по Москве.