«Единая Россия» получает на выборах в Думу 45,2% — экзитпол

«Единая Россия» получает на выборах в Госдуму 45,2% голосов. На втором месте с 21% — КПРФ. За ней — ЛДПР, набравшая 8,7%, и «Справедливая Россия», за которую проголосовали 7,9% избирателей. Таковы итоги экзитпола, проведенного компанией ИНСОМАР.

По данным опроса, пятипроцентный порог преодолевают только четыре партии, которые уже заседали в Думе прошлого созыва. Но немалые шансы попасть в парламент есть и у «Новых людей» — партии, созданной основателем компании Faberlic Алексеем Нечаевым. Она набирает 4,7% голосов.

О похожих предварительных результатах говорит и ЦИК.

«Главное в этих выборах — то, что парламент остается прежним. В нем большинство будет по прежнему иметь политическая партия, которая поддерживает Владимира Путина и которую поддерживает Владимир Путин. И она поэтому будет одобрять все решения Владимира Путина и все решения его правительства. Лицо новой Думы будет немножко отличаться. Её улыбка будет просто шире, в оба конца: с одной стороны группа — человек десять — ветеранов войны в Донбассе, а с другой стороны появится человек 15 либералов. Это, правда, либералы лояльные к действующей власти. Но всё-таки либералы», — считает политолог Сергей Марков.

«Надо прекрасно понимать, что даже тот процент, который мы имеем у власти является завышенным. Даже официальные опросы, которые давала нам провластная социология всё лето, не давали "Единой России" выше 27%. То есть даже вот эти 40 с чем-то, которые она получит, — это результат вклада аномальных регионов, доля которых в общем составе избирателей страны — не более трети. Но за счет того, что явка в них очень высокая, а в крупных городах и протестных регионах — маленькая, пять лет назад они дали половину всех голосов, поданных за "Единую Россию". За счет вот этих диспропорций», — говорит политолог Александр Кынев.

В этом году федеральные выборы из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, впервые проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. По данным ЦИК РФ на 18:00 мск воскресенья, предварительная явка избирателей на них составила 45,15%. Для сравнения явка на выборах в Госдуму в 2016 году была зафиксирована на отметке 47,88%.

Беспрецедентное давление

В воскресенье политик Алексей Навальный, который находится в колонии примерно в 100 километрах от российской столицы, призвал своих сторонников голосовать в соответствии с рекоммендациями «Умного голосования» — системы, призывающей отдать голос за самого популярного в списке кандидата из парламентской или непарламентской оппозиции.

«Сегодня день, когда ваш голос реально имеет значение», — написал он в сообщении, опубликованном в социальных сетях в воскресенье. —Проголосуйте. Убедите другого сделать так же. Не ленитесь, пожалуйста».

Благодаря системе Навального, на выборах в Мосгордуму в 2019 при очень низкой явке (21,77%) кандидаты от оппозиционных партий победили в 20 из 45 одномандатных округов. Число представителей «Единой России» сократилось на треть. Их мандаты получили представители КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России», которые были поддержаны «Умным голосованием».

В пятницу Google и Apple согласились удалить мобильное приложение «Умное голосование». Google приостановил доступ к двум видеороликам, опубликованным на Youtube, и документам со списками кандидатов, опубликованным в Google Docs, приложении для обработки текстов.

АФП, со ссылкой на источники, сообщает, что американские технологические гиганты поддались на давление со стороны властей, чтобы не ставить под угрозу своих локальных сотрудников. Сторонники Навального признали «огромную победу» Кремля и обвинили американские компании в том, что они «поддались на шантаж».

Telegram в ночь на 18 сентября заблокировал бот «Умного голосования». Создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что ограничение деятельности ботов связано «с предвыборной агитацией». При этом, многие провластные каналы заблокированы не были.

После признания «Фонда борьбы с коррупцией», который активно продвигал систему, иностранным агентом и экстремистской организацией, власти начали блокировать сайт «Умного голосования». В сентябре Арбитражный суд Москвы запретил поисковым системам Google и «Яндекс» использовать словосочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче. «Яндекс» удалил ссылку на проект в поиске, но заявил о намерении обжаловать решение суда.

Позже Роскомнадзор установил, что большое количество попыток обхода блокировок «Умного голосования» проходит через IP-адреса, находящиеся в Соединенных Штатах. МИД обвинил США в попытке вмешательства в российские выборы вызвал посла в Москве Джона Салливана. «Разработчики приложения "Умное голосование" в том числе, эти компании не просто связаны с США, они связаны с Пентагоном», - сказала внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».