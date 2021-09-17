Явка в первый день выборов в Госдуму составила 16,85%

В первый день выборов в Госдуму в России проголосовали 16,85% избирателей. Максимальная явка зафиксирована в Чечне: она составила 39,46%.

Наблюдатели отмечают, что нарушений в этот раз даже больше, чем на выборах 2011-го года. Активисты рассказывают о вбросах бюллетеней, каруселях и длинных очередях из знакомых друг с другом людей на участках. Движение «Голос» заявляло об угрозе фальсификаций еще до начала голосования.

«Мы думаем, что проблемы в день голосования будут достаточно большими, тем более что для этого заранее созданы условия. Это и многодневное голосование, которое очень сложно контролировать, потому что в России сто тысяч избирательных участков. Чтобы закрыть их все в плане наблюдения на протяжении всех трех дней, надо от каждой партии порядка 200-300 тысяч человек. Есть в семи регионах онлайн-голосование, которое, на самом деле, вообще не поддается контролю», — считает сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук.

Ранее в Госдуме заявили, что «Голос» получил деньги для дискредитации результатов выборов. В президентском Совете по правам человека настаивают на том, что голосование проходит без серьёзных нарушений.

А в Центризбиркоме жалуются на масштабные кибератаки из-за рубежа.

«50% — это атаки из США, из Германии — 25%, из Кореи — 20%, из Китая — 5%», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Голосование будет проходить три дня, первые результаты ожидаются в воскресенье после 21 часа по Москве. Это первый опыт многодневных парламентских выборов в России.