В спорных регионах проходят выборы в Государственную Думу

С 17 по 19 сентября россияне голосуют за состав нового парламента. В Крыму, Донбассе и Южной Осетии выборы в Госдуму вызывают вопросы со стороны мирового сообщества.

20 июля Центризбирком России разрешил жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, получившим российское гражданство, проголосовать за депутатов Госдумы онлайн или с территории Ростовской области. Для жителей Донбасса с российскими паспортами в этом приграничном регионе подготовили около 50 участков.

В воскресенье днем председатель комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский озвучил примерные цифры проголосовавших на Донбассе. По его словам, речь идет о более 150 тысяч человек.

Жители востока Украины впервые допущены до голосования на российских выборах. Власти сообщили, что голосование граждан РФ в Донбассе стало самым масштабным за рубежом. "Там огромное количество людей - более 650 тыс. уже являются гражданами РФ, получили паспорта. Для них это будет первая реальная возможность реализовать свое гражданское право на участие в выборах", - сказал Вышинский.

В сети появились свидетельства нарушений на выборах в Донбассе и Ростовской области. По данным СМИ, некоторым жителям ДНР и ЛНР выдали российские паспорта непосредственно перед голосованием. Некоторые из них сообщили, что им местные чиновники и руководители предприятий предлагали выдать по еще одному паспорту, при условии, что граждане согласятся проголосовать повторно. Якобы они были включены в списки избирателей и смогли бы проголосовать несколько раз.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что проверит информацию о нарушениях. "Направьте нам свидетельства, мы обязательно посмотрим то, о чем вы говорите, прокомментируем", - ответил член ЦИК РФ Павел Андреев на вопрос журналистов.

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям востока Украины получить российский паспорт в упрощенном порядке 24 апреля 2019 года. По официальным данным, на апрель 2021 года на территории Донбасса проживали 538 тыс. россиян. Еще до 1 млн жителей ДНР и ЛНР могут получить гражданство России до конца года.

Спорные выборы

Украина призвала мировое сообщество не признавать результаты выборов на неподконтрольных Киеву территориях, назвав их "грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины"."Мы призываем все государства и международные организации незамедлительно отреагировать на противоправные действия России и не признавать результаты этих выборов", - отреагировал Киев в пятницу.

Международное сообщество критикует российские власти за организацию голосования в Крыму, который Москва аннексировала в 2014 году. На полуострове работает 1 131 избирательный участок, еще один дополнительный - в международном аэропорту Симферополя, где смогут проголосовать туристы. В воскресенье в регионе открылись 37 дополнительных участков в больницах и один в СИЗО города Симферополя.

Всего в республике зарегистрировано около 1,5 млн избирателей. Учет этих голосов "исказит результаты выборов в Госдуму РФ и поставит под сомнение их легитимность в целом", говорится в заявлении МИД Украины.

Выборы также проходят в самопровозглашенной Южной Осетии, где в выборах принял участие президент региона и гражданин России Анатолий Бибилов. В пятницу он проголосовал на избирательном участке, расположенном в здании российского посольства в Цхинвале. В Южной Осетии проживают свыше 50 тыс. человек, более 90% населения имеют российское гражданство.

"Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации, проживающий здесь, в Республике Южная Осетия, обязан прийти и проголосовать, принять участие в выборах в Государственную думу. По-другому мы делать не имеем права, и прежде всего в знак глубокого уважения к России и тем политическим процессам, которые происходят в Российской Федерации. И второе - это в знак благодарности к российскому руководству, народу Российской Федерации за ту помощь, которую они оказывали и оказывают нашей республике", - сказал Бибилов журналистам.

В среду Европарламент большинством голосов одобрил доклад о новой стратегии в отношении России, которая допускает новые санкции и непризнание итогов сентябрьских выборов в Госдуму в случае массовых нарушений. Согласно документу, если выборы признают сфальсифицированными, Европарламент рекомендует ЕС не признавать новый состав Госдумы и рассмотреть приостановление членства страны в организациях с парламентскими ассамблеями, например, в Парламентской ассамблее Совета ЕС.