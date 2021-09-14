Выборы 2011-2021: как менялся политический ландшафт в России

После парламентских выборов 2011 года в России начались масштабные акции протеста, которых страна не видела много лет. В течение следующего десятилетия, по мнению оппозиции и политологов, российские власти делали все, чтобы подобная ситуация не повторилась.

В сентябре 2021 года в России пройдут новые парламентские выборы. Как и 10 лет назад победу прочат «Единой России», но политический ландшафт полностью изменился. Что произошло за эти годы?

«Рокировка» без согласия

Политологи считают, что на съезде "ЕР" произошла "рокировка". Yuri Kochetkov/2011 AP

24 сентября 2011 года на съезде «Единой России» в Лужниках было объявлено о том, что занимавший должность премьер-министра Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок. Список партии на выборах в Госдуму предстояло возглавить президенту Дмитрию Медведеву. По мнению большинства политологов, именно это событие, которое многие называют «рокировка», стало катализатором массовых протестов, начавшихся в декабре. «Психологически это был самый главный фактор. Хотя экспертной тусовке и правящему классу и так было понятно, что, скорее всего, «рокировка» произойдет, значительная часть населения совершенно этого не ожидала, и это вызвало у нее протест», — рассказал Euronews политолог Иван Преображенский.

В преддверие выборов появлялось все больше свидетельств использования административного ресурса в пользу «Единой России». Они фиксировались с помощью проекта «Карта нарушений», созданного ассоциацией по наблюдению за выборами «Голос». В общей сложности до и в течение голосования было собрано 7800 сообщений о возможных нарушениях. Среди самых распространенных — незаконная агитация, организованный подвоз избирателей на участки (так называемые «карусели»), вбросы бюллетеней членами избирательных комиссий и фальсификация итоговых протоколов с участков.

Еще до голосования в федеральных СМИ началась кампания против «Голоса», самым заметным эпизодом которой стал выход разоблачительного фильма «Голос ниоткуда» на НТВ. Среди прочего, в нем утверждалось, что организация финансируется из США. Глава ЦИК Владимир Чуров обвинил членов ассоциации в незаконной агитации против «Единой России». В 2013 году «Голос» в первый раз признали иностранным агентом. Тремя годами позже он был ликвидирован по решению суда, но затем движение продолжило деятельность без образования юрлица. В 2021 году «Голос» снова внесли в перечень иноагентов.

Подъем протестного движения

На Болотной площади 6 мая 2012 года произошло серьезное столкновение протестующих с полицией. Ivan Sekretarev/AP

В течение всего дня голосования 4 декабря в СМИ и соцсетях продолжали публиковаться сведения о вбросах и других видах фальсификации выборов. К утру следующего дня стало понятно, что «Единая Россия» удерживает парламентское большинство.

США назвали парламентские выборы в России «несвободными и несправедливыми», хотя ЦИК и наблюдатели из СНГ заявили о том, что серьезных нарушений на выборах зарегистрировано не было.

Владимир Путин в ответ заявил, что Запад «монтирует какие-то внутренние организации, которые якобы являются нашими национальными, а по сути дела работают на иностранные деньги и исполняют номер под музыку иностранного государства».

Вечером 5 декабря на Чистопрудном бульваре в Москве собралось около 10 тысяч протестующих, недовольных итогами выборов. Уже после завершения акции полиция задержала 300 человек, включая оппозиционера Алексея Навального. 10 декабря протестующие вышли на Болотную площадь в Москве,, акции состоялись во многих других городах.

Сколько людей собралось на Болотной площади, так и осталось неясным. По оценке московской полиции, речь шла о 25 тысячах протестующих, организаторы же утверждали, что митинг собрал 100-150 тысяч человек. Участники акции потребовали отменить итоги выборов и расследовать факты нарушений, отправить в отставку главу ЦИК Владимира Чурова, провести новое голосование, а также немедленно освободить политзаключенных. По мнению Ивана Преображенского, вероятность успеха изначально была минимальной, поскольку оппозиция оказалась не готова к происходящему и не смогла полноценно возглавить протест. Требования отставки Чурова и проведения новых выборов были совершенно неинтересны большинству населения. «Ради этого не выходят под полицейские дубинки с риском, что у тебя начнутся какие-то проблемы. Выходят за какие-то более существенные вещи», — отметил политолог. Активная фаза болотных протестов продолжилась и в 2012 году, однако затем количество участников постепенно начало падать. В октябре 2012 года прошли выборы в Координационный совет оппозиции, но спустя год он был распущен, так и не выполнив поставленных задач.

Возвращение Владимира Путина

Лидеры оппозиции Леонид Развозжаев и Сергей Удальцов были осуждены по "болотному делу". Ivan Sekretarev/AP

Российские власти согласились на некоторые уступки протестующим, хотя ни одно из их главных требований выполнено не было. В конце декабря 2011 года Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроекты, упростившие регистрацию партий и процедуру сбора подписей для кандидатов на президентских выборах. Кроме того, в рамках политической реформы уходящего президента в стране вернули прямые выборы глав регионов.

Но за этим вскоре последовали и ответные меры. В июне 2012 года вступил в силу закон, серьезно ужесточающий административную ответственность за митинги. Были увеличены штрафы для организаторов за нарушения, введен еще ряд запретов, а также наказание в виде обязательных работ. Ужесточили и правила проведения одиночных пикетов. «Действия в отношении населения, которые пошли после 2011 года, были в значительной мере реакцией на массовые протесты, но я уверен, что часть этих законопроектов предлагалась за какое-то время до этого. Просто тогда они не имели шансов быть принятыми без серьезного резонанса и общественного сопротивления», — считает Преображенский. По словам политолога, власти в России часто совмещают подавление протестов с быстрым внесением большого количества репрессивных законопроектов.

Еще одним ударом по протестному движению стало «болотное дело», поводом для которого стали столкновения с полицией на акции 6 мая 2012 года. Она получила название «Марш миллионов» и состоялась за день до инаугурации Владимира Путина, победившего в первом туре президентских выборов в марте с результатом 65% голосов. От столкновений с полицией пострадали десятки людей. Оппозиция обвинила правоохранительные органы в жестком подавлении мирного протеста. . Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напротив, заявил о провокаторах из числа протестующих и добавил, что полиция действовала мягко.

После «Марша миллионов» Следственный комитет возбудил уголовные дела об участии в массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти, фигурантами которых стали больше 30 человек. Большинство из них получили реальные сроки заключения. Среди осужденных оказались и бывшие члены Координационного совета оппозиции Сергей Удальцов (он был одним из главных организаторов марша), Леонид Развозжаев и Алексей Гаскаров.

Крым и кризис на Украине

Празднование годовщины присоединения Крыма в 2016 году. Ivan Sekretarev/AP

Поворотным пунктом как для власти, так и для оппозиции стал 2014 год. Россия успешно провела зимнюю Олимпиаду в Сочи. Тем временем на Украине в результате событий Евромайдана сменилась власть: президент Виктор Янукович бежал в Россию, а на его место пришли политические силы, ориентированные на Евросоюз и США. В это же время Москва начала готовить операцию по аннексии Крыма: на полуострове сменилось правительство и было проведено голосование, противоречащее украинскому законодательству, которое российские власти назвали референдумом по вхождению в состав России.

«В сердцах людей Крым всегда был неотъемлемой частью России», — заявил Путин в своей речи перед российским парламентом. К концу марта процесс аннексии был завершен. Международное сообщество отказалось признавать присоединение Крыма. США, Евросоюз и ряд других стран наложили санкции на Россию, а лидеры стран «большой восьмерки» заявили о переходе к формату G7 без участия России.

Вслед за присоединением Крыма началась война на востоке Украины. Пророссийские силы объявили о создании независимых от Киева Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Интенсивные боевые действия между повстанцами и украинской армией шли в течение 2014 и начала 2015 годов. В СМИ публиковались многочисленные свидетельства того, что на стороне ДНР и ЛНР воюют российские армейские части, но Кремль отрицал правдивость этой информации.

Несмотря на санкции, падение курса рубля и разразившийся в России экономический кризис, после аннексии Крыма рейтинг Владимира Путина резко вырос. По данным «Левада-центра», в июне 2014 года деятельность президента одобряли 86% респондентов (для сравнения, в августе 2013 года сторонников Путина насчитывалось лишь чуть больше 60%). В таких условиях политическим противникам главы государства было нечего предложить. «Оппозиция оказалась в очень сложной ситуации. Ее либеральное крыло, наиболее активное публично, не могло занять никакую промежуточную позицию по Крыму. Они должны были отторгать присоединение Крыма, поскольку ориентировались на взаимодействие с западными элитами», — отметил Иван Преображенский. Несистемные левые силы к тому времени были разгромлены, а правая оппозиция горячо поддержала Путина в вопросе Крыма и Донбасса.

Между «болотным» и «московским»

Убийство Бориса Немцова стало поворотным моментом для российской оппозиции. Misha Japaridze/AP

После «болотного дела» давление на несистемную оппозицию продолжилось. Госдума запретила ночные митинги, автопробеги были приравнены к демонстрациям. Летом 2014 года парламент принял закон, который дополнил Уголовный кодекс новой статьей за неоднократное нарушение правил проведения митинга.

Вместе с этим росло давление и на отдельных лидеров оппозиции. В июле 2013 года Алексея Навального приговорили к пяти годам колонии по делу о хищении имущества компании «Кировлес», впоследствии замененных условным сроком. В конце 2014 года его также признали виновным в мошенничестве по делу «Ив Роше». Навальный получил 3,5 года условно, а его брат Олег — такой же, но реальный срок.

27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту рядом с Кремлем шестью выстрелами был убит Борис Немцов. Обвинения в убийстве были предъявлены пяти выходцам из Чечни, но заказчики преступления так и не были установлены. «Борис Немцов на тот момент был лидером оппозиции, который легализовывал ее в глазах властей. В российской оппозиции не так много выходцев из собственно власти недавнего времени, но Борис Немцов был в первую очередь бывшим российским вице-премьером, и во вторую — одним из лидеров оппозиции. Его смерть лишила оппозицию этого ресурса», — отметил Иван Преображенский. По его словам, убийство Немцова напугало многих других оппозиционеров, и на время их активность серьезно снизилась.

Новая протестная волна поднялась только в 2017 году, когда Навальный и его соратники по Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) выпустили фильм-расследование «Он вам не Димон», в котором утверждалось о причастности премьер-министра Дмитрия Медведева к масштабной коррупционной схеме.

Спустя больше года в столице начались акции, связанные с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в сентябре 2019 года. Они сопровождались массовыми задержаниями и избиениями протестующих сотрудниками полиции и Росгвардии. Власти ответили на очередной подъем протестного движения уголовным делом о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти, получившим неофициальное название «московское дело». Его фигурантами стали свыше 30 человек, большинство из которых были признаны виновными и осуждены.

«Ответственность за то, что пострадали люди, за то, что произошел конфликт, что люди сегодня отбывают сроки, [лежит] в первую очередь на тех провокаторах, которые их погнали туда, которые на легальном абсолютно митинге призвали с какой-то радости штурмовать мэрию» , – сказал тогда мэр Москвы Сергей Собянин.

Спор о репрессиях

С началом пандемии коронавируса российские власти стали массово вводить ограничительные меры, которые коснулись в том числе публичных мероприятий. Под запретом часто оказывались даже одиночные пикеты. Несмотря на это, в январе 2021 года в стране снова прошли массовые акции после задержания Алексея Навального, вернувшего с лечения в Германии после отравления. Оппозиционера обвинили в нарушении испытательного срока по делу «Ив Роше» и отправили под арест. Тогда же ФБК выпустил фильм-расследование «Дворец для Путина. История самой большой взятки», посвященное резиденции на берегу Черного моря в районе Геленджика, которая, как утверждалось, принадлежит главе государства. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный: политику назначили 2 года 8 месяцев колонии общего режима.

После очередных протестов снова было возбуждено уголовное дело — на этот раз по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Московские власти утверждали, что в протестах участвовали около 20 человек, которые либо сами были заражены коронавирусом, либо контактировали с больными. Обвиняемыми по делу стали сторонники Навального. По версии следствия, они призывали выйти на митинг 23 января, из-за чего возникла угроза массового заражения. К осени часть фигурантов уже получила обвинительные приговоры — большинству из них назначили ограничение свободы.

В 2021 году десятки СМИ и журналистов попали в список иноагентов. Denis Kaminev/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

С приближением очередных парламентских выборов в сентябре 2021 еще больше выросло давление на оппозиционных политиков, СМИ и активистов. В июне суд по требованию Генпрокуратуры признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями. В течение весны и лета иноагентами были признаны издания «Медуза», The Insider и «Важные истории», телеканал «Дождь» и ряд других СМИ. Расследовательское медиа «Проект» объявили нежелательной организацией, после чего оно вынуждено было прекратить работу. После блокировки Роскомнадзором закрылись проекты Михаила Ходорковского «МБХ медиа» и «Открытые медиа».

В то же время с выборов под разными предлогами были сняты ключевые оппозиционные и независимые кандидаты.

Большинство наблюдателей как в России, так и за рубежом сочли происходящее репрессиями, призванными максимально зачистить политическое поле в преддверие выборов. В Европе и США неоднократно требовали прекратить давление: в частности, в одном из заявлений внешнеполитической службы ЕС говорилось о «неослабевающих репрессиях против гражданского общества и независимых СМИ» в России.

По мнению Ивана Преображенского, жесткие меры принуждения остаются одним из немногих действенных инструментов в руках российских властей. « У них очень сильно ограничен “ресурс пряника”. Заранее понимая, что будет происходить, власти продолжали ужесточать свою политику», — отметил эксперт. По его оценке, тем самым российское руководство готовится к будущим стихийным протестам, которые могут вспыхнуть из-за ухудшения экономического положения в стране.

В Кремле отмечают, что о каких-либо политических преследованиях речи не идет. «Никаких репрессий не происходит, и я не соглашусь с такими излишне эмоциональными оценками», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в феврале после задержаний на фоне митингов в поддержку Навального. С тем, что в стране ведется преследование независимых СМИ, он также не согласился.