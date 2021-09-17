В Австрии начинается суд над "рассадником коронавируса": горнолыжный курорт Ишгль получил печальную известность как один из крупнейших источников распространения ковида во время первой волны. По меньшей мере 6 тысяч человек из 45 стран мира утверждают, что заразились именно там и привезли болезнь оттуда домой.

На скамье подсудимых — мэр Ишгля и ещё четыре человека. Их обвиняют в преступной халатности — в том, что они недостаточно быстро отреагировали на угрозу, исходящую от вируса.

Александр Клаузер, адвокат истцов:

"Первая серьёзная ошибка местных властей — им потребовалось целых двое суток, чтобы отреагировать на происходящее. Я полагаю, что жертвы хотели бы, чтобы Австрийская республика признала свою ответственность за случившееся, но пока на это ничто не указывает".

К федеральным властям у истцов претензии тоже есть: по их мнению, когда австрийский канцлер Себастьян Курц взял дело в свои руки и закрыл курорт, ему следовало оставить гостей на карантине там же, а не отправлять с вирусом по домам.

Адвокаты обвиняемых заявляют, что в то время о коронавирусе мало что знали даже специалисты, и действия властей Ишгля мало чем отличались от того, что творилось по всей Европе.