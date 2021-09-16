Евросоюз готовится к новым эпидемиям

Нашествие коронавируса ещё далеко от завершения, людей атакуют его новые смертоносные штаммы. А Евросоюз уже готовится отражать будущие инфекции, способные перемещаться через границы стран-членов. Не допустить перерастание местных эпидемий в пандемии призвано создаваемое Брюсселем Европейское управление готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и реагирования на них (английская аббревиатура HERA). Этим организационным процессом руководит Еврокомиссар по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов:

«Инвестиции в здоровье - это инвестиции в наше будущее, - Стелла Кириакидес. - Поэтому мы наделим управление готовности необходимой финансовой мощью в 6 млд евро в течение следующих 6 лет из бюджета ЕС. Эта сумма увеличится почти до 30 млрд, если учесть капиталовложения в профилактику и предотвращение болезней через другие программы ЕС ».

Пока здравоохранение находится в компетенции национальных органов, но они будут работать вместе под эгидой управления HERA. На союзном уровне будет проще использовать для этого научный потенциал, совокупность медицинских учреждений и инициативу частного сектора. Еврокомиссар по внутреннему рынку верит, что общими усилиями распространения следующего патогена удастся избежать:

«В начале кризиса нам явно не хватало ресурсов, необходимых на любом уровне в ЕС для управления таким огромным планом и программой, - сказал Тьерри Бретон. - Всё это нам пришлось постепенно создавать одно за другим, и мы справились. Новая система работает параллельно с такими независимыми агентствами, такими лекарственное и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний".

По данным AFP, с конца 2019 года пандемия унесла жизни почти 4,65 млн человек. Европе ещё предстоит покончить с Covid-19 и ликвидить последствия этого заболевания. Но Брюсель уже делает всё, чтобы в следующий раз не быть застигнутым врасплох.