Мария Захарова: "Непризнание выборов в Госдуму — это аномалия"

Аномалией назвала Мария Захарова вывод комитета Европарламента (ЕП) по иностранным делам, призывающий подготовиться к непризнанию выборов в Госдуму. Об этом официальный представитель МИД РФ заявила во вторник в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Всегда должно быть так, когда мы говорим о некой законности: сначала происходит нарушение законодательства или международного права, фиксация нарушения внутреннего законодательства, а потом следует оценка и после этого выводы. Здесь же все наоборот. Сначала идет вывод, что ЕС должен быть готов отказаться [от признания выборов в Госдуму], а потом предполагаемый факт. Это же какая-то аномалия", - сказала она.

Ранее комитет Европарламента по иностранным делам предложил ЕС подготовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму, если Брюссель сочтет, что они были проведены с нарушением международных норм. При этом доклады и резолюции ЕП носят лишь рекомендательный характер и не обязательны для исполнения остальными институтами ЕС.

В том же эфире Мария Захарова отметила, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) руководствуется географическим принципом при оценке выборов, разделяя страны на находящиеся западнее и восточнее Вены, где расположена штаб-квартира ОБСЕ.

"Мы видим, как ОБСЕ, которая находится в Вене, разделила свою оценку электоральных процессов просто по практически географическому признаку - к западу от себя и к востоку от себя. С августа 2020 года, соответственно, по нынешнее время в страны Западной Европы по линии ОБСЕ либо командировались экспертные команды, либо не направлялись наблюдатели вовсе", - констатировала Захарова.

При этом она отметила, что у ОБСЕ имеются претензии и к западным странам, например, к Норвегии.

Ранее стало известно, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направит наблюдателей на сентябрьские выборы в Госдуму РФ из-за "настойчивых требований" российских властей об ограничении числа наблюдателей. Москва объяснила, что это требование связано с мерами безопасности в условиях пандемии, но в Бюро сочли, что сокращение количества наблюдателей делает миссию в России бессмысленной.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.