РФ: последний день записи на онлайн голосование

Запись на онлайн голосование на парламентских и местных выборах в России закроется в полночь понедельника. Впервые дистанционно смогут проголосовать избиратели семи регионов - Москвы и Севастополя, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областей. После регистрации на Едином портале госуслуг они смиогут выполнить свой гражданский долг при помощи компьютера или телефона как за федеральный список кандидатов, так и за одномандатников. В ожидании дня выборов москвичи высказывают разные суждения:

- Очевидно, что предстоящие выборы - это фикция, и удивляет та наглость и беспринципность, с которой власти расправлялись в этот раз с оппозицией. И, конечно. подавляет отсутствие реального выбора.

- Выбора у нас, к сожалению, нет. Мы все это знаем, мы все это видим, положительно к этим выборам относиться сложно.

- В Москве, по крайней мере, мне всё очень нравится: и команда московская, и правительство России, и президент.

- Я пойду на выборы и буду голосовать за Единую Россию, за Путина, потому что он обратно вернул Крым в Россию

Дистанционное голосование пройдёт с 17 по 19 сентября. Итоги будут включены как отдельная графа в сводную таблицу результатов выборов. Дистанционно (правда, через доверенное лицо) уже давно голосуют российские космонавты, находящиеся в день выборов на орбите. Зарегистрировавшиеся на участие в электронном голосовании будут исключены из списков на избирательных участках и бумажный бюллетень получить не смогут.