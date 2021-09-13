Выборы в парламент Норвегии: нефть и климат

Понедельник в Норвегии - день выборов в Стортинг. Прямым голосованием в однопалатный парламент избираются 169 депутатов.

Согласно опросам, лидер гонки - оппозиционная Рабочая партия во главе с Йонасом Гаром Стёре. У него есть все шансы сменить на посту премьера Эрну Сульберг. Её консервативной партии, правящей королевством последние восемь лет, прочат второе место.

В центре дебатов кампании был вопрос изменения климата. Нефтедобыча сделала Норвегию одной из самых богатых стран мира. Но тревога учёных, мирового сообщества и самих норвежцев заставила властей задуматься над проблемой экологии. Консервативная, как и Рабочая партия, против резкого отказа от "чёрного золота". Они выступают за постепенный энергопереход. Что идёт вразрез с позицией их потенциальных союзников - зелёных.

Предрекать, какой будет правительственная коалиция, аналитики не берутся. На грани 4%-го порога прохождения в парламент балансируют несколько малых партий. Одни поддерживают левый, другие - правый блок.