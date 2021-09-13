Выборы в Норвегии: оппозиция вырывается вперёд

На парламентских выборах в Норвегии лидирует оппозиционный левоцентристский блок. Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчёта голосов.

Рабочая партия во главе с кандидатом номер один на пост главы правительства Йонасом Гаром Стёре вместе с Партией центра и социалистами, вероятно, получат больше 100 кресел в Стортинге. Для формирования большинства нужны 85.

Это означает завершение восьмилетнего периода нахождения у власти консерваторов. У партии "Хёйре" действующего премьера Эрны Сульберг - менее 70 мандатов.

Стёре предстоит вести коалиционные переговоры. Камнем преткновения в них могут стать разногласия по поводу отношений с ЕС, климата, и особенно - будущего норвежской нефтедобывающей отрасли. За отказ от "чёрного золота" выступает ряд потенциальных партнёров по коалиции, включая зелёных. В то время как Рабочая партия - настаивает на необходимости постепенного энергоперехода.

Поэтому сформировать жизнеспособный кабинет будет непросто, считают аналитики.