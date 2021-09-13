Бильбао перевоспитывает водителей

Испанский город Бильбао и его пригороды пережили за последние 30 фундаментальную трансформацию. Город, который раньше был серым от копоти, стал серым от титановых конструкций.

Исторический центр Бильбао и центральные площади и улицы прилегающих к нему городов превратились в пешеходные зоны. Местные власти развивают экологические виды транспорта: трамваи, метро, гибридные и электрические автобусы. Города покрыла сеть велосипедных дорожек и станций велопроката. В прошлом году власти Бильбао понизили максимальную скорость езды в черте города до 30 км в ч.

Воздух у нас стал лучше. Меньше загазованности, дыма и шума. Громкость снизилась на 2-3 децибела. Дорожно-транспортных происшествий тоже стало меньше. Альфонсо Хиль заместитель главы города Бильбао по вопросам транспорта и экологии

Эти меры сопровождались эффективной информационной кампанией, результатом которой стало присуждение городу премии ЕС за меры по улучшению безопасности дорожного движения, которая вручается по случаю европейской недели мобильности.

Новые правила коснулись всех, но особенно таксистов, которые жалуются на замедление работы и удлинение рабочего дня. Есть те, кто выступают против того, чтобы на дорогах с двумя полосами и не в жилой зоне ездили со скоростью 30 км/ч.

В городе уже установлено несколько радаров для наказания нарушителей скоростного режима. Планируется установить еще 29. Власти города намерены не ослаблять воспитательные меры.

Кроме Бильбао, награды Евросоюза за улучшение безопасности дорожного движения в этом году удостоились такие города как Гренобль, Лилиенталь и Мёнхенгладбах.