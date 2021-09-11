Кабул: эвакуация продолжается, но уехать разрешают не всем

Международный аэропорт Кабула постепенно возобновляет полноценную работу после прихода к власти движения «Талибан». По согласованию с организацией, признанной террористической, США вывезли из страны ещё одну группу иностранных граждан. Чартерный рейс доставил в Доху около сотни пассажиров, в том числе франко-афганцев:

— Уже само пребывание в Афганистане представляло опасность, потому что мы не знали, доживём ли до завтрашнего дня. Каждый день был как последний.

Аэропорт Кабула возобновил свою работу неделю назад, что позволило организовать новые вывозные рейсы. Однако «Талибан» разрешает эвакуировать из страны только иностранных граждан.

Из Афганистана тем временем поступают сообщения о жестокости при разгоне уличных выступлений противников талибов, а также о преследовании людей за инакомыслие. ООН осудил террористическое движение за насилие и задержания демонстрантов и журналистов.

Соседи Афганистана и западные страны, в свою очередь, решают проблему размещения десятков тысяч эвакуированных из Кабула. В Техасе журналистов впервые допустили в лагерь для афганских беженцев, развёрнутый на военной базе в Эль-Пасо. Это один из промежуточных пунктов, где люди проходят медосмотр, карантин, их проверяют службы безопасности. В правительстве США говорят о беспрецедентной операции по приёму и распределению мигрантов.

Проблема с беженцами есть и в Кабуле — здесь в центральном парке остаются более 200 семей, которые бежали в столицу из провинций, переходивших под контроль талибов. Люди говорят, что с приходом режима исламистов не видят для себя будущего.

О похожих настроениях говорят и афганцы, заблокированные у границы с ЕС. В Боснии десятки семей с детьми разбили лагерь, ожидая возможности перейти на территорию Хорватии, а затем и других стран союза.