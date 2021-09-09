В Афганистане ухудшается ситуация с правами человека

Двести иностранных граждан, включая американцев, покинули Афганистан чартерными рейсами из Кабула. Это стало возможным после того, как на данный шаг согласилось новое правительство "Талибана". Это первые рейсы из аэропорта афганской столицы после завершения военной операции США по эвакуации. До тридцать первого августа из этой южно-азиатской страны были вывезены 123 тысячи иностранцев и афганцев. Люди покидают Афганистан на фоне растущей озабоченности международного сообщества по поводу быстро ухудшающейся ситуации с правами человека при правлении талибов.

Два корреспондента газеты Etilaat Roz, освещавшие акции протеста рассказали, что их избивали после задержания. Репортеров доставили в полицейский участок в Кабуле после прошедшей в среду демонстрации и обвинили в организации протестов. Мужчин, по их словам, били дубинками, электрическими проводами и плетками.

Анелиз Боржес, Euronews, Кабул: "Здесь, в Афганистане началось подавление любых форм проявления инакомыслия. Протесты теперь запрещены, и журналистов предупреждают, чтобы они не освещали какие-либо незаконные собрания. Женщинам запретили заниматься спортом. Появились так же сообщения и о том, что женщин-сотрудниц университетов просят оставаться дома. При этом министерство по делам женщин талибы реформировали в министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока".