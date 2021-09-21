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Афганистан

Талибы обновили правительство

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 Alexander Kazakevich
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Талибы обновили правительство
Авторское право  AP/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
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Состав правительства Афганистана, сформированного талибами, пополнился новыми министерскими должностями. Власти представили также новых заместителей министров, среди которых нет ни одной женщины.

Талибы заявляют о назначении представителей отличных от пуштунов этнических групп, в частности хазарейцев-шиитов. Новое правительство продолжает оставаться временным, в дальнейшем не исключается отдать некоторые ведомства женщинам. Об этом сообщил официальный представитель движения талибан Забихулла Муджахид, не называя конкретных сроков. Он также объявил о подготовке закона, который разрешит девочкам вновь сесть за школьную парту, а женщинам - выйти на работу при условии соблюдения норм шариата. О возвращении афганских мальчиков в школы было сказано ещё 18 сентября.

Ранее международное сообщество заявляло, что будет пристально следить за соблюдением прав женщин и национальных меньшинств в стране. Талибы же настаивают на том, что мировым столицам сначала необходимо признать их правительство.