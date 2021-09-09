Афганский спорт эмигрирует

Эти молодые афганки вместе с сотнями соотечественников нашли приют в шелтере Красного Креста за пределами родины. Девушки - профессиональные спортсменки, они представляли футбольный клуб в Герате. С приходом талибов их карьере пришел конец, пришлось уехать

Сара, спортсменка, рассказывает: "Ситуация особенно неприятна для нас, женщин и девушек от спорта, все очень напряженно, пришлось покинуть страну.

Девушки просили не показывать их лиц. Не уточнять, где именно они обосновались, требуют из соображений безопасности и организовавшие переезд итальянские власти. Футбол - игра и развлечение для большинства, но в Афганистане сегодня это смертельно опасное занятие.

"Футбол дает мне возможность чувствовать себя сильной. Я хочу продолжать играть, хочу показать свои способности, талант всему миру, - признается Сара, беженка.

В Италии молодых спортсменок приняли как родных. Активисты неправительственной организации COSPE рады, что успели вовремя помочь. "Мы очень боялись за жизнь девушек, и когда они наконец приехали во Флоренцию, мы испытали просто шквал эмоций. Сожалеем, что не смогли вывезти всех", - рассказал Анна Мели.

Дарио Нарделла, мэр Флоренции, поддержал проект помощи афганским девушкам. "Я говорю своим гражданам: свобода, демократия - ценности, которые не являются данностью. И то, что сегодня творится в Афганистане, однажды может повториться где угодно. Одно дело - бороться за права женщин в Италии и Европе и совсем другое - делать это в стране, где вы рискуете жизнью".

Роза надеется, что разлука с близкими - временная: "Я и мои подруги надеемся пока остаться здесь, совершенствоваться в футболе, учиться, потом работать. Но мы верим, что однажды в Афганистане наступит мир и мы вернемся на родину".