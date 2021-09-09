Правительство талибов: "Все проблемы решены"

Талибы с помощью кнутов и палок разгоняют новую демонстрацию женщин в Кабуле: в последние дни афганки регулярно выходят на манифестации с требованием признания их прав. В "Талибане" поступают с манифестанатами — не только женщинами — всё жёстче, и негативно относятся к освещению подобных протестов в СМИ, на фоне процесса формирования нового правительства.

Забиулла Муджахид, представитель "Талибана":

"Кабинет пока не сформирован окончательно, этот процесс будет скоро завершён. Все занимаются своими делами, тем временем идут реформы. Вы знаете, что многие отделы пустовали, и мы назначили руководителей, которые должны наладить их работу".

Анелиз Боржес, Euronews: Вас не беспокоит мнение мирового сообщества о том, насколько инклюзивно ваше правительство?

"Все проблемы решены, самое главное сейчас — безопасность, и в этой области дела всё лучше. Всё остальное решено".

На Западе с этим не согласны: выбор членов кабинета Европа и США назвали исключительно односторонним. Однако во всяком случае в Вашингтоне готовы подождать и посмотреть, какие именно шаги предпримет новое правительство.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

"Несмотря на обещания инклюзивности нового правительства, обнародованный список состоит исключительно из членов "Талибана" или их ближайших сподвижников, и ни одной женщины. Мы понимаем, что нынешний кабинет представлен как переходный, и будем судить его по делам".

Столь осторожный подход обусловлен, по мнению наблюдателей, в том числе тем, что в Афганистане остаются сотни граждан западных стран.