Опасения афганских женщин: "Тёмные времена вернутся"

В ООН и правозащитных организациях выражают обеспокоенность судьбой женщин и детей, оказавшихся в районах, захваченных боевиками радикального движения "Талибан".

Фундаменталисты находились у власти до 2001 года, затем ситуация с правами женщин в стране постепенно улучшилась. Бежавшие от боевых действий афганцы рассказывают, что экстремисты вновь запрещают девочкам ходить в школ, а женщинам — на работу.

Активисты, выступающие за гендерное равенство, говорят, что все достижения последних 20 лет будут перекрыты, если радикальные исламисты сохранят контроль над завоеванными территориями.

"Однажды в эпоху правления талибов моя мама взяла на меня на прогулку, чтобы купить мороженое. На моих глазах талибы избили ее плетью за то, что на две минуты она открыла свое лицо. Я никогда не забуду это ощущение беспомощности, несмотря на то, что я была еще ребенком, и если талибы вернутся к власти, то вновь наступят темные времена", — говорит активистка Зармина Какар.

Несмотря на на достижения последних лет 70% афганских женщин неграмотны, многие подвергаются домашнему насилию, треть девочек вынуждены выходить замуж до того как им исполнится 18 лет.