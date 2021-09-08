Брюссельскими музеями лечат пост-ковидную депрессию

На ранних этапах пандемии в целях борьбы с распространением коронавируса в Бельгии были закрыты для публики многие учреждения культуры. Но это стало одной из причин ухудшения душевного состояния людей. Выяснив это, брюссельские врачи начали прописывать в качестве средства от депрессии и стресса бесплатное посещение музеев и галерей. Эта инициатива также может способствовать возрождению туризма. Поэтому её поддержала член городского совета Брюсселя Дельфина Хуба:

"Мы привыкли ходить к врачу, чтобы получать лекарства, - говорит она. - Здесь же идея состоит в том, чтобы выдавать пациентам билеты не только для культурного времяпрепровождения, но и как часть процесса исцеления от заболеваний или для их профилактика. Я считаю, что искусство действительно полезно для нашего физического и психического здоровья".

В течение 3 месяцев в проекте будут участие 5 финансируемых государством объектов, где выставлены старинная и современная живопись и скульптура, а также мода. Куратор знаменитого Королевского музея изящных искусств Бельгии Изабель Вермоте не обещает, что все это водночасье поборет пост-ковидный синдром или тоску:

"Искусство - это не лекарство или медикамент. Это намного сложнее, - говорит Изабель Вермоте. - От того, что человек пойдёт в галерею любоваться картинами, он не обязательно почувствует себя хорошо. Но я верю, что искусство повышает качество жизни и улучшает наше благополучие. А моя задача — создать для посетителей правильную обстановку, чтобы были чувствовали себя желанными гостями в нашем музее".

Изабель сотрудничает с медицинскими работниками с 2017 года. Ещё до пандемии она приглашала в музей больных и уязвимых людей, в том числе наркоманов. Она не считает, что посетителям нужно сразу понимать искусство во все его глубине, важнее, чтобы им было уютно в этих залах:

"Нужно создать в первую очередь безопасную среду, помочь наслаждаться атмосферой прекрасного. И здесь говорим не о болезнях, а только о жизни. Недаром у нас музей - изящных искуств".

Успех проект ещё не гарантирован. Ученые хотят проверит его воздействие на иммунную систему людей. Но бельгийским музеям уже обещаны дополнительные средства на дезинфекцию и защиту от Covid-19. Они надеются держать двери открытыми даже в случае новых локдаунов.