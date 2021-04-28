Президент Северной Македонии Стево Пендаровски считает, что любое изменение государственных границ на Западных Балканах было бы катастрофой. Поступили многочисленные сообщения о том , что в Брюсселе распространён некий политический документ, предлагающий разделение Боснии и Герцеговины. Пендаровски изложил своё мнение в интервью Euronews:

"Я могу сказать вам как человек, который прошел через всё это. Этого не пришлось пережить народам Боснии и Герцеговины, но мы кое-что знаем об этом в Македонии, теперь Северной Македонии. Вы не можете изменить границы на Балканах без того, чтобы в тот же день не произошла просто напросто кровавая баня. ».

Официальные лица ЕС заявляют, что документ об изменении границы не имеет под собой оснований и не должен приниматься во внимание.

Президент Северной Македонии завершил двухдневную поездку в Брюссель, где он надеялся оказать давление на руководство Евросоюза с тем, чтобы оно начало переговоры о вступлении его страны в ЕС. В настоящее время этому процессу препятствует Болгария из-за споров о культурной истории и о том, происходит ли македонский язык от болгарского. Стево Пендаровски сказал по этому поводу:

«Мне кажется, что такого рода вещи не имеют отношения к реальности. Зато нужно говорить о возможных политических препятствиях для нашего вступления в эту организацию. Почему бы не говорить о верховенстве права? Мы готовы. Почему бы не говорить о коррупции на самом верху? Мы готовы».

Его страна изменила свое название на Северная Македония, на чем настаивала Греция в качестве условия для членства в ЕС своего южного соседа.

После недавних выборов в Болгарии ещё предстоит сформировать правительства. Тогда София сможет представить свою новую позицию в отношении Скопье.