Акция в защиту СМИ в Москве

В Москве прошла акция протеста против объявления журналистов и СМИ «иностранными агентами». Мероприятие было организовано в формате встречи кандидатов в депутаты от «Яблока» и «Партии роста» с избирателями. Ранее мэрия отказала независимому Профсоюзу журналистов в праве провести полноценный митинг в поддержку коллег.

В реестре иностранных агентов — СМИ числятся уже около 50 изданий и их сотрудников. Большинство из них были внесены туда в преддверии предстоящих выборов в Госдуму. В этот список попали, в частности, «Медуза» и телеканал «Дождь».

Объявление «иностранным агентом» налагает на СМИ целый ряд обязательств. Речь идёт, помимо прочего, об указании на этот статус при публикации любых материалов (в том числе комментариев в соцсетях), а также о регулярной подготовке большого объёма отчётной документации. От граждан требуют зарегистрироваться как юридические лица. Из-за решения минюста некоторые издания были вынуждены прекратить свою работу, другие испытывают проблемы с рекламодателями, а также с получением информации от государственных органов и ньюсмейкеров.

С требованием отменить закон об иностранных агентах — СМИ выступил ряд международных организаций. Управление верховного комиссара ООН по правам человека обвинило Кремль в использовании этих положений для преследования людей за правозащитную деятельность и информирование о нарушениях прав человека.