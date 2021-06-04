Суд признал законным внесение "Медузы" в список "иностранных агентов"

Замоскворецкий суд Москвы отклонил жалобу на объявление портала «Медуза» «иностранным агентом». Издатель заявлял о «неправомерном вмешательстве в право на свободу слова», настаивал на независимости редакционной политики от источников финансирования, жаловался на дискриминацию СМИ и нарушение принципов территориальной юрисдикции.

В ходе слушаний «Медуза» требовала от министерства юстиции представить документы, подтверждающие иностранное финансирование. Как сообщает издание, представитель ведомства показал справку Росфинмониторинга «для служебного пользования», но приобщать к делу её было нельзя.

В итоге судья отказала Medusa Project в удовлетворении иска к министерству юстиции. Адвокат Сергей Бадамшин пообещал обжаловать это решение.

Жалоба как повод

О включении «Медузы» в список «иностранных агентов» СМИ было объявлено 23 апреля. Как сообщала «Открытой России», формальным основанием стала жалоба бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы, основателя «Антиглобалистского движения» Александра Ионова. Сам он в нескольких интервью объяснял, что недоволен подходами редакции к раскрытию источников финансирования, а также положением российских СМИ за рубежом — в частности, в США. По словам Ионова, «Медуза» получала субсидии и гранты от иностранных НКО, «но никак не декларировала свою зависимость от зарубежных инвестиций». Активист отрицает, что жалоба может быть связана с российскими грантами, которые он получает на проведение «антиглобалистских форумов».

Статус «иностранного агента» стал серьёзным ударом по «Медузе». В редакции рассказывают, что рекламодатели и партнёры стали отказываться от сотрудничества и издание «потеряло практически все свои заработки». Теперь издатель собирает пожертвования читателей.

На этой неделе о закрытии из-за финансовых проблем объявила редакция VTimes, — это издание, основанное группой бывших журналистов «Ведомостей», также было объявлено в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента. В заявлении редакции сказано, что решение министерства юстиции «разрушило бизнес-модель VTimes»:

Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с «иноагентом», — и мы не можем их за это осуждать. Добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа. Хуже того, «иноагентский» статус лишает VTimes большей части нашей медиаповестки: многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики опасаются давать комментарии «иноагенту» — и мы тоже понимаем почему. По сути, VTimes выталкивают в нишу оппозиционных политических СМИ. Но мы задумали и сделали совсем другое медиа. заявление редакции VTimes

Требования и штрафы

В реестре СМИ — «иностранных агентов» перечислены 20 изданий. Закон обязует их регистрировать в России отдельные юридические лица, которые обязаны проходить проверки минюста, каждые полгода сдавать подробные отчёты о своей деятельности, финансах, имуществе и руководящих органах. Раз в квартал СМИ — «иностранные агенты» обязаны отчитываться обо всех переводах средств из-за рубежа. Кроме того, предусмотрена публикация регулярных отчётов о деятельности издания.

Российские власти требуют от СМИ добавлять пространные сообщения о статусе «иноагента» ко всем материалам без исключения, в том числе к записям и комментариям в социальных сетях. Как объясняют правозащитники и журналисты, закон написан таким образом, что эти сообщения приходится публиковать прописными буквами в начале любого текста.

За нарушения грозят крупные штрафы и блокировки в России. Так «Радио Свобода» обязали выплатить уже более 120 миллионов рублей по обвинению в нарушении правил маркировки публикаций. Представители медиахолдинга сообщали, что из-за этого давления компания вынуждена вывести из России часть своих проектов.

В российском МИДе заявляют, что Москва пыталась принять такие же законы, как те, что в США применяются к российским СМИ. «Мы вынуждены действовать по принципу «око за око"», — говорила представитель ведомства Мария Захарова. В редакции «Радио Свобода» настаивают, что условия работы RT в США значительно лучше того, с чем сталкиваются СМИ, объявленные «иностранными агентами» в России.