"Википедия" опасается статуса "иностранного агента"

Администрация «Википедии» опасается получить статус «иностранного агента» в России. Об этом в ходе круглого стола с депутатами Госдумы заявил глава партнёрства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. По его словам, угроза санкций со стороны российских властей — это одно из препятствий для создания полноценного официального представительства организации в России.

В ходе обсуждений глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн поспорил с Козловским о серьёзности этих опасений. Депутат отметил, что иностранным агентом в России объявляют организации, которые ведут политическую деятельность. «То, что я сейчас с вами разговариваю, по вашему закону — политическая деятельность», — парировал Козловский.

Законопроект о филиалах

Вопрос об угрозах для онлайн-энциклопедии возник в рамках обсуждения законопроекта, который может обязать крупные зарубежные интернет-компании открывать в России представительства. Соавтор инициативы Александр Хинштейн утверждает, что она коснётся прежде всего таких «гигантов» как Google, Microsoft, Facebook и Twitter. В списках упоминались также «Википедия», порталы интернет-торговли Aliexpress, Amazon и другие.

В документе говорится, что полноценные филиалы в России обязаны создавать владельцы ресурсов, которыми пользуются более полумиллиона россиян. Как сказано в законопроекте, власти хотят через эти представительства наладить взаимодействие с зарубежными компаниями, в частности, штрафовать их и добиваться цензурирования информации.

На Российском интернет-форуме замглавы администрации президента Сергей Кириенко в этой связи рассказывал, как власти безуспешно добивались выполнения своих требований от российских структур Google и социальной сети TikTok, где, по словам чиновника, система «массово предлагала детям 14 лет» рекомендации посмотреть политические материалы. Оказалось, что российские компании не считаются полноценными филиалами и предъявлять к ним претензии по работе сервисов бессмысленно.

Заложники

Критики законопроекта говорят о дополнительных расходах на содержание филиала, который самой компании может быть не нужен. Отмечают и опасность введения ограничений со стороны IT-гигантов на доступ пользователей из России. РБК отмечал, что в руководстве Telegram восприняли инициативу как «требование предоставить заложников для дальнейшего шантажа».

В случае отказа открывать полноценное представительство в России компаниям будет грозить серия санкций. Власти могут потребовать маркировать эти ресурсы пометками о нарушении закона, исключить ссылки из выдачи поисковых сервисов, ограничить распространение рекламы на этих сайтах и перевод денег. Упоминается и возможность блокировки доступа к ресурсам в России.