Мостра: конкурс и вне конкурса

Пенелопа Крус и Антонио Бандерас представили на 78-ом Венецианском кинофестивале свою очередную совместную работу - комедийную драму "Официальный конкурс" . В фильме, который сам принимает участие в конкурсной программе Мостры Крус играет режиссера Лолу Куэвас, снимающей фильм для предпринимателя-миллиардера.

По сценарию бизнесмен также приглашает сыгарть в своём фильме двух самых известных актеров в мире - голливудского сердцееда Феликса Риверо и театрального актёра Ивана Торреса. В роли Риверо снялся Бандерас, а в роли Торреса -Оскар Мартинес. Режиссёры фильма "Официальный конкурс" - Гастон Дюпра и Мариано Кон.

Американо-британо-аргентинская актриса и модель, звезда "Королевского гамбита" Аня Тейлор-Джой появилась в Венеции в психологическом триллере "Последняя ночь в Сохо" - режиссёра Эдгара Райта , автора "Замби по имени Шон" и "Малыш на драйве". Сценарий написал он же.

"Последняя ночь в Сохо" - история юной модистки Элоизы, которая в бурные 60-е приезжает в Лондон и встречается со своим кумиром, певицей Сэнди (её и играет Тейлор-Джой). Выпуск фильма изначально планировался 25 сентября прошлого года, но был отложен из-за пандемии. Теперь он вошёл во внеконкурсную программу Мостры.

Вне конкурса можно будет посмотреть в Венеции и американский минисериал "Сцены из супружеской жизни". Супругов, которые решили развестись после десятилетней совместной жизни, сыграли Джессика Честейн и Оскар Айзек.

"Сцены из супружеской жизни", - ремейк одноимённого классического шведского фильма Ингмара Бергмана, снятого в 70-х годах. Любовь, брак и развод представлены глазами режиссёра и сценариста Хагая Леви.