Венецианский карнавал открывается в виртуальном формате

В Венеции готовятся к торжественному открытию карнавала. Из-за санитарных ограничений проходить он будет в виртуальном формате. Следить за событиями этих недель можно будет благодаря видео-трансляциям из Венеции, а для желающих принять участие в карнавале создали специальные виртуальные комнаты.

Похожая судьба постигла и другие европейские карнавалы — в Дюссельдорфе решили ограничиться формальным мероприятием с участием мэра города у ратуши, а в Кёльне карнавальное шествие проведут в павильонах, участвовать в нём будут куклы.

В США из-за пандемии отменили традиционный парад по случаю Марди Гра в Новом Орлеане. Чтобы праздник не прошёл совсем безрадостно, город решили нарядить — к 16 февраля тысячи домов украсили так, словно это они теперь участвуют в карнавале.