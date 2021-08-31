Венецианский фестиваль готовится к открытию

В среду открывается 78-й Международный Венецианский кинофестиваль, который продлится по 11 сентября. Его организаторы приняли множество жестких санитарных мер, чтобы сдержать распространение коронавируса в основных местах проведения кинофорума.

В этом году в Венеции гламур кинозвезд будет сочетаться с палатками Красного креста, предлагающего бесплатные экспресс-тесты на ковид, проверками сертификатов и других документов о вакцинации, дезинфицирующими средствами и масками для лица.

За несколько дней перед открытием рабочие наносили последние подготовительные штрихи возле символической красной дорожки с защитной стеной, которая не позволит собраться вместе толпам фанатов.

Эксперты говорят, что в этом году программа Венецианского кинофестиваля исключительная. Организаторы решили не сокращать из-за пандемии количество участвующих фильмов, как в прошлом году, и кинофорум будет проводиться в полную силу, с самыми ожидаемыми и звездными картинами.

В основную программу фестиваля войдет 21 фильм, который поборется за главную награду - "Золотого льва". Председателем международного жюри станет корейский режиссер Пон Чжун Хо.

Откроет Венецианский кинофестиваль последняя работа испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" с Пенелопой Круз в главной роли. В центре фильма - судьбы двух женщин, которые оказываются в одно и то же время в родильном отделении.