Нидерланды отправляют фермы на крыши

Цветущий сад на одной из крыш в Роттердаме предлагает новый формат использования городских пространств, хранения воды и выращивания местных продуктов. Это - лишь один из примеров инноваций, которые внедряют в практику в этом голландском городе с учетом климатических изменений. Программа "Климат сегодня" предлагает узнать подробнее.

Итоги сентября

Программа "Климат сегодня"приводит некоторые данные спутниковой системы мониторинга Земли "Коперник".

В среднем в мире сентябрь 2019 года был на полградуса теплее, чем в аналогичный период с 1981 по 2010 годы. Первый месяц осени этого года оказался таким же теплым, как и рекордно солнечный сентябрь 2016 года.

В большей части Европы, США и Арктики в сентябре было теплее нормы, правда, есть и исключения - мы видим, что в Норвегии, Швеции, на юго-западе России и в Средней Азии месяц оказался прохладнее, чем обычно.

Следующий важный параметр - площади арктических льдов на планете. Сентябрь - месяц, когда поверхность льда сокращается до максимума. Нынешний сезон не стал исключением: ученые зафиксировали третье самое значительное сокращение его площади (на графике это отмечено синим цветом; красная линия показывает нам средний показатель за историю наблюдений в сентябре).

Одновременно ученые отмечают продолжающееся повышение уровня моря, сейчас показатель его прироста составляет 3,6 миллиметров в год. Тенденция усиливается с повышением температуры океанической воды. К концу столетия, по некоторым прогнозам, уровень моря может вырасти на метр и более, что несет угрозу прибрежным городам по всему миру. Что можно сделать для адаптации населенных пунктов к климатическим изменениям?

Сотрудничество с морем

Штормовой барьер Масланткеринг на юге Голландии - самый большой в мире. Его высота - 22 метра, толстая сталь защищает прибрежные зоны от агрессии моря.

Йорен Крамер отвечает за связи с общественностью в государственной группе по водопользованию Het Keringhuis: "Когда надвигается шторм, вода в море поднимается все выше и выше. Если она преодолевает трехметровую отметку, это опасно для Роттердама и тогда заслон закрывается".

Штормовой заслон - необходимая защита для почти половины Голландии, живущей ниже уровня моря. За 22 года существования заслон закрывали дважды, предотвращая затопление.

Однако специалисты говорят, что с общим повышением уровня моря барьер, возможно, придется закрывать намного чаще - раз в год. А каждый день простоя обходится порту Роттердама в 10 миллионов евро потерянного дохода. На этом фоне местные власти возводят объекты, способные функционировать практически в любых климатических условиях. В Роттердаме, к примеру, уровень воды контролируют с помощью дамб и плотин, а также ищут новые решения - в том числе и для дождевой воды.

Йорг Пиенеман занимается в мэрии Роттердама вопросами адаптации города к изменениям климата: "Роттердам ощущает последствия повышения уровня моря, - признает он. - Мы строим хранилища для воды, собираем в них каждую дождевую каплю. Если не откачивать воду с улиц города, то мы будем постоянно ходить с мокрыми ногами".

Хранилища для воды, резервуары могут иметь самую разную форму. Одно из последних инновационных решений - агрохозяйство на крыше, Dakakker rooftop. Оно расположено на возвышении, потребляет до 60 литров воды на квадратный метр и поставляет экологически безопасную продукцию.

Основатель фермы Эмиль ван Рунсим рассказывает: "Невероятно: вы поднимаетесь в свой собственный офис в зеленой зоне. Это - первое и самое приятное, на мой взгляд, преимущество. Второе - это утилизация воды, очень важный для нас аспект. И третье преимущество - возможность сделать свой вклад в борьбу в перегревом городского пространства".

Специалисты ищут и другие способы использования морских пространств близ Роттердама. Одна из новинок - ферма на воде. На плавучей платформе, прикрепленной к причалу, живут 35 коров. Подобные площадки в будущем планируется построить для разведения птицы и культивации овощей и фруктов.

Минки ван Вингерден, одна из руководительниц проекта, уточняет: "Почему бы не производить продукты питания непосредственно на воде, окружающей город? Когда вы на море, вы легче подстраиваетесь к капризам погоды: платформа поднимается и опускается в зависимости от прилива, в естественном ритме".

Голландцы считают, что система сдерживания моря, гидротехнические сооружения будут эффективны лишь до середины столетия, затем придется искать иные решения. Угрозы реальны?

Йорен Крамер убежден: "Это не страх перед водой как таковой. Нет, мы пытаемся просчитать, последствия, понять, что может сделать вода, а что можем сделать мы. Мы очень уважаем море. Да, с одной стороны, жители страны хотят взять его под контроль, но одновременно они прислушиваются к природе, сотрудничают с ней, чтобы принять правильные решения для завтрашнего дня".